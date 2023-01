Het was even wennen, maar op deze middelbare school zijn telefoons allang verboden

Eersteklassers Tim, Chiel en Liam vermaken zich in de pauze op school met een potje tafelvoetbal. Andere leerlingen zitten in groepjes bij elkaar in de aula op het Alfrinkcollege in het Noord-Brabantse Deurne.

Er is opvallend veel herrie. Niemand zit op zijn mobieltje, want die is hier de hele dag verboden. Tim vindt dat wel jammer. Als de school uit is heeft hij veel gemiste berichten van vrienden die op een school verderop zitten. “Want zij mogen wel een telefoon.”

Het Alfrinkcollege hanteert sinds vier jaar een strikt telefoonverbod. De roep om zo’n verbod landelijk in te voeren, vanuit het CDA, zorgt voor hevige discussies in menig lerarenkamer.

Politieagentje spelen

Scholen bepalen nu zelf hoe ze omgaan met mobiele telefoons. De meeste hebben in de klaslokalen een telefoontas met vakjes hangen, waar ze in het begin van de les in gestopt worden.

Dat was voorheen ook zo op het Alfrinkcollege. Het was een schijnoplossing, zegt docent Engels Gert Verbrugghen. Hij was een van de initiators van grote vernieuwingen op de vmbo-school. “De aandacht van de leerlingen ging de hele tijd uit naar die tas. Dan ging er weer een piepje af of trilde er wat. Ik was continu politieagentje aan het spelen. Dat kostte veel lestijd. Ons motto is nu: thuis of in de kluis.”

Leerlingen van het Alfrinkcollege. Beeld Merlin Daleman

Het telefoonverbod is een onderdeel van een hervormingsplan, mede bedacht door Verbrugghen, die merkte dat leerlingen te weinig aan leren toe kwamen omdat ze veel werden afgeleid. Hij stak met een aantal collega's de koppen bij elkaar en maakte een plan. De docent liet zich inspireren door het boek Regie in de klas van Tom Bennett waarin staat dat je omstandigheden moet creëren voor leerlingen waarin het moeilijk wordt om je te misdragen en makkelijk om je te gedragen.

Prikkelarme klassen

Er werden zoveel mogelijk prikkels weggehaald, te beginnen met de mobiel. Er worden alleen nog methodes gebruikt waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze werken. “Geen enkel onderzoek zegt dat de smartphone helpt bij leren. Probeer maar eens een boek te lezen met je telefoon in de buurt. Dat lukt niet.”

Het resultaat van de hervormingen was verbluffend. Er kwam meer discipline, orde houden werd makkelijker en het niveau van de leerlingen ging omhoog. Kinderen met concentratieproblemen vallen volgens Verbrugghen amper nog op. “Elke klas is hier prikkelarm. Daar heeft iedere scholier baat bij.”

Verbrugghen loopt fluisterend over de gang langs een aantal klassen. Het is overal muisstil. Scholieren hebben bordjes waarop ze antwoorden schrijven die ze omhoog houden als de docent iets vraagt. Laptops worden ook gebruikt. En natuurlijk wordt daar ook weleens stiekem tijdens de les een spel op gespeeld. “Het blijven kinderen, hè.”

Minder boze ouders op de stoep

De nieuwe regels waren even wennen, zegt de docent. “Mensen in de wijk noemden de school gekscherend een gevangenis.” In het begin werd er nog gevreesd voor het aantal aanmeldingen. Nu brengen ouders hun kinderen er graag naar toe, zelfs als ze van ver moeten komen. En het lerarentekort dan? “Daar hebben we hier geen last van. We krijgen zelfs open sollicitaties.”

Er wordt volgens Verbrugghen minder online gepest en leerkrachten voelen zich veiliger omdat er geen risico is dat ze gefilmd worden. Scholieren praten weer met elkaar in plaats van dat ze naar een scherm staren.

Nog een voordeel: docenten hebben minder last van ouders die ineens op de stoep staan omdat hun kind in de pauze naar huis belt vanwege iets wat op school is gebeurd. “Ik maakte het mee dat ouders meteen verhaal kwamen halen als je een discussie had met hun kind. Of je kreeg direct een boze mail vanaf werk. Dat gebeurt nu niet zo snel meer.”

Stortvloed aan ongelezen berichten

Als Verbrugghen langs een les Nederlands loopt, ziet hij door het raam in zijn ooghoek een lichtje flikkeren. Een scholier heeft haar mobiel toch naar binnen weten te smokkelen. Ze kijkt er stiekem op, verscholen achter haar Chromebook.

Ze moet haar telefoon tijdelijk afgeven bij de conciërge. De dag erna moet ze nablijven. De scholieren zelf zijn niet altijd blij met het telefoonverbod. De vijftienjarige Linn vindt het maar onzin, zegt ze terwijl ze tijdens de pauze met haar vriendinnen praat. “Op mijn vorige school mocht het wel en dat leverde geen problemen op. In de les snap ik de regel nog wel, maar in de pauzes is het irritant dat je geen telefoon bij je mag hebben.”

Als ze haar kluis aan het einde van de dag openmaakt, heeft ze telkens een stortvloed aan ongelezen berichten, vooral op Snapchat. Linn vindt het een gemis dat ze geen foto’s kan maken op school. “Daardoor heb ik straks helemaal geen herinneringen aan mijn middelbareschooltijd.”

Wat zeggen docenten?

‘In de gang checken ze wat ze in die drie kwartier gemist hebben. Best schokkend’

Kim van Strien, docent Frans op het Maris College in Den Haag

“Vroeger kon je een leerling nog straffen door een telefoon drie dagen in te nemen. Dat kan nu echt niet meer. Ze zijn er ook deels afhankelijk van geworden. Roosters staan erop, huiswerk, hun betaalpas. Als je in het begin van het schooljaar streng bent en ervoor zorgt dat de telefoons uit staan tijdens de les en in de telefoontas bij de ingang liggen, heb je daar de rest van het jaar wat aan. Je moet er wel voor zorgen dat de regels bij iedere docent hetzelfde zijn. Anders zeggen ze ‘mevrouw, bij wiskunde mag het wel’. Als de les klaar is, rennen ze vaak meteen naar die tas. In de gang checken ze wat ze in die drie kwartier gemist hebben. Dat vind ik best schokkend. Toch denk ik niet dat een landelijk verbod zinvol is. Hoe ga je dat handhaven?”

‘Docenten zitten zelf ook veel op hun telefoon. Geef het goede voorbeeld’

Ismail Aghzanay, docent Engels op het Albeda-mbo in Rotterdam

“Ik heb op een school gewerkt waar een directeur kwam die minder streng was in het gebruik van mobiele telefoons. Die waren ineens op alle plekken toegestaan. Dat bracht veel onveiligheid, ook bij docenten. Er is altijd een angst dat je gefilmd kunt worden. Kinderen raken nu snel afgeleid, maar je moet gewoon zorgen dat ze aan je lippen hangen. De verslaving bij jongeren baart me wel zorgen. Als ik in de aula loop, zie ik iedereen in die telefoon gedoken. Als je hun telefoon afpakt, is bijna alsof je hun leven ontneemt. Maar als ik op een studiedag kom voor bijscholing, zie ik docenten zelf ook veel op hun telefoon. Wees een rolmodel en geef het goede voorbeeld. Een landelijk verbod zou ik symboolpolitiek vinden. Als scholen er vanaf willen, moeten ze het zelf regelen.”

‘De overheid moet zich niet op deze wijze bemoeien met mijn werk’

Karin den Heijer, docent wiskunde op het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam

“Sommige scholieren hebben veel baat bij filmpjes kijken, bijvoorbeeld die van Math with Menno op YouTube. Hij legt het zo ontzettend goed uit, die kan dat beter dan ik. Soms is een telefoon dan handig in de les. Zijn filmpjes hebben veel schoolcarrières gered. Een verbod op telefoons zie ik niet zitten, ik vind dat de overheid zich niet op die manier moet bemoeien met mijn werk. Dan torn je aan de status van leraar. Scholen en docenten kunnen dat prima zelf oplossen. Ik ben sowieso niet zo van heel strenge regeltjes. Ik heb op een school in België gewerkt waar kinderen niet mochten praten in de gang, en op het schoolplein mochten ze niet zitten. Dat past niet zo bij mij. Ik ben meer van hoe wij de Nederlandse kinderen opvoeden met het geven van eigen verantwoordelijkheid.”

