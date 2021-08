Het was altijd Pasen in het Utrechtse Julianapark, maar nu moeten ruim honderd kippen toch echt verhuizen

Een kippenfluisteraar mag je hem wel noemen. De dertienjarige Sent heeft het vertrouwen gewonnen van een klein zwart met bruin haantje. Hij komt bijna iedere dag hier, in het Julianapark in Utrecht. Het haantje ligt zachtjes tokkend in zijn handen.

Later op deze vrijdagmiddag is het gedaan met de rust voor het haantje. De gemeente Utrecht brengt vandaag de populatie van 150 kippen terug naar zo’n 35 exemplaren. Zo moet er een einde komen aan de geluidsoverlast die de hanen veroorzaken; bewoners klagen al geruime tijd over het gekraai. Ook is de gemeente bezorgd over de verkeersveiligheid rond het park; de kippen trekken inmiddels ook de wijk in.

Professionele kippenvangers

Hoe de kippen in het park terecht zijn gekomen, weet niemand. Waarschijnlijk zijn het afstammelingen van gedumpte haantjes en kuikens. De gevangen hennen worden verdeeld over verschillende locaties, de hanen mogen hun dagen slijten bij Hofganzen Ganzenparadijs in het Drentse Dalen. Professionele kippenvangers zijn naar Utrecht afgereisd om de vogels te vangen. Op hun uniform prijkt in rood en goud het logo van het ganzenparadijs: een gans met een kroontje op.

Op bordjes staat in zes talen dat je de kippen en andere dieren in het park niet mag voeren. Maar daar hebben de kippen zelf geen boodschap aan, vertelt Gijs de Rijk (44) die met zijn kinderen vaak in de speeltuin komt. Onlangs beroofde een kip zijn dochter van twee van haar boterhammen. Sommige kippen zijn echt groot, zegt De Rijk. “Mijn dochter had een kapotte vinger.”

De haan gaat de hele nacht door

De Rijk en zijn gezin wonen verderop in de wijk. Ook daar zijn de kippen inmiddels opgerukt. “Er zijn wel dertig kippen in mijn tuin geboren.” Hoe idyllisch dat is, valt tegen. “Je denkt: oh, zo’n haan maakt alleen herrie in de ochtend. Maar ze gaan de hele nacht door. Ik ben er inmiddels aan gewend, maar als mijn schoonmoeder komt logeren, doet ze geen oog dicht.”

De Rijk vindt het opvallend hoe voorzichtig de gemeente met de dieren omgaat. “Deze dieren worden netjes verhuisd, maar iedere dag halen we ook miljoenen kippen door de shredder voor consumptie.”

Jenny Kwakkel (57) is in de winter begonnen voor de kippen te zorgen. In de hete zomermaanden zet ze vooral bakjes water neer. Ze geeft om de dieren. “Je bouwt toch een band met ze op.” Vooral één haan is favoriet. “Kerktoren Jan, noemen we die.” Ze heeft ook een menselijke vriendin overgehouden aan de kippen. “Een andere dame die voor in het park de kippen voerde.” Samen hebben ze een petitie opgezet om de haantjes naar een andere plek te krijgen.

Tekort aan vrouwen

“Eigenlijk worden de kippen vandaag gered”, zegt Trizin Hof van Hofganzen Ganzenparadijs, die de vogels routineus vangt in een zogeheten kraal, een soort kippenfuik. De pluimveepopulatie in het Julianapark heeft een overschot aan mannen en een tekort aan vrouwen. Daardoor gaan de hanen vechten en worden de vrouwtjes overladen met ongewenste aandacht, wat resulteert in stress en kaalgepikte nekken.

Volgens Hof gaan de hanen in het ganzenparadijs een heel fijne toekomst tegemoet. “Hanen zijn net mannen in een kroeg, het is hartstikke gezellig tot er een vrouw binnenkomt. Dan gaan ze haantjesgedrag vertonen.” Hanen zonder hennen zijn volgens Hof ‘net monniken'.

Hof maakt wel graag een uitzondering voor de knuffelhaan van Sent, die mag blijven. De jongen komt opgetogen uit de rododendrons tevoorschijn. “Ik denk dat ik hem Bert ga noemen.”

