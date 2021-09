Het voortbestaan van vliegveld Maastricht is niet langer zeker

Het provinciebestuur van Limburg is van zijn geloof gevallen: vliegveld Maastricht hoeft niet per se open te blijven. De provincie wil als het gaat om de toekomst van het vliegveld ‘álle opties wegen’, schrijft gedeputeerde Stephan Satijn in een brief aan de Staten, inclusief het sluiten van het vliegveld.

Daarmee kiest het nieuwe provinciebestuur, begin juli aangetreden nadat het vorige college moest vertrekken wegens een serie integriteitskwesties, een heel nieuwe koers. Over de toekomst van Maastricht Aachen Airport werd al tijden gedebatteerd, maar dat het dicht zou gaan werd tot nu toe uitgesloten door de provincie - die eigenaar is van het vliegveld.

Het vliegveld heeft al jaren moeite om rond te komen - dat lukt alleen dankzij tientallen miljoenen aan provinciesubsidie. Het zorgt bovendien voor overlast, omdat het tussen woongebieden ligt. Maar Satijns voorganger Joost van den Akker was overtuigd van het ‘strategisch belang’ van MAA voor de provincie. Ook wees hij op de werkgelegenheid die het vliegveld de provincie zou opleveren.

Onderzoek bleek ondeugdelijk

Dat laatste argument werd omstreden toen onderzoeken naar dat banenaantal niet bleken te kloppen. Dat werd ooit vastgesteld op 3300 en later bijgesteld naar 1740, maar het betreffende onderzoek bleek ondeugdelijk. Eigen onderzoek van omwonenden kwam onlangs uit op slechts zo’n 550 met het vliegveld verbonden banen.

Satijn wil uiterlijk in mei een beslissing nemen. Later kan niet, omdat rond die tijd ook een grootschalige en dringend noodzakelijke renovatie moet beginnen van de enige baan van het vliegveld. Daar geld in steken zou niet zinvol zijn als het vliegveld uiteindelijk dicht gaat.

Officiële cijfers over de werkgelegenheid rond vliegveld Maastricht deugen niet. De betrokken onderzoekers hebben vele in de wetenschap geldende regels overtreden.