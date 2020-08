Het virus verspreidt zich snel in West-Nederland

Afgelopen week kwamen er 2588 nieuwe covid-patiënten bij, meldt het RIVM in de wekelijkse rapportage. Dat zijn er 1259 meer dan vorige week. De week daarvoor waren er 987 nieuwe besmettingen. Toen al sprak het RIVM van een wake-upcall.

Afgelopen weken werden 44 covid-patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Ook dat is bijna een verdubbeling vergeleken met vorige week. Het aantal patiënten zal vermoedelijk over een paar weken sneller stijgen. Op dit moment zijn het vooral de 20- tot 30-jarigen die besmet raken. Over het algemeen worden zij minder ziek van het virus dan ouderen. Als de twintigers hun ouders of grootouders besmetten, zal dat te zien zijn in de ziekenhuizen. Maar dat proces neemt een paar weken in beslag.

Locatie onbekend

Opmerkelijk aan de cijfers van het RIVM is dat ondertussen van 70 procent van de besmettingen niet bekend is waar deze heeft plaatsgevonden. Vorige week was dat nog ruim 58 procent. De cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar, omdat de 58 procent over een periode van twee weken ging, en de 70 van nu alleen over vorige week. Maar duidelijk is wel dat het de GGD’s meer moeite kost om bronnen op te sporen. Van de 30 procent waar de GGD’s wel de locatie van de besmetting kunnen achterhalen, blijkt ruim de helft besmet te zijn via een naast familielid.

Ruim 8 procent van het aantal nieuwe besmettingen is terug te voeren op het buitenland. Met name vakantievierende Nederlanders uit Spanje nemen het virus mee terug. 22,9 procent van de buitenlandse besmettingen komt uit dat land. Frankrijk volgt met 16,4 procent. België, lange tijd koploper, is met 15,4 procent de nummer drie.

Rotterdam

De grootste brandhaard van Nederland is Rotterdam. Daar kwamen deze week 541 nieuwe covid-patiënten bij. Let wel: dit zijn de gemelde aantallen. Niet iedereen laat zich testen, dus in werkelijkheid ligt dit aantal hoger. De zwaarstgetroffen wijken in Rotterdam zijn Kralingen-Crooswijk en Rotterdam Centrum. Vooral in Kralingen-Crooswijk steeg het aantal besmettingen afgelopen week fors; van 300 naar 419, een toename van 40 procent.

Amsterdam is de tweede brandhaard van Nederland. Daar kwamen er afgelopen week 400 nieuwe patiënten bij. In Den Haag testten 210 inwoners positief op het virus.

Aantal testen

Het was afgelopen week iets rustiger in de teststraten van de GGD’s. Bijna 100.000 Nederlanders lieten zich testen. Vorige week waren dat er 111.000. Van hen testte 1,1 procent positief. Dat percentage is sterk omhoog gegaan. Afgelopen week was 2,3 procent positief.

Het enige goede nieuws kwam van de R-waarde, het reproductiegetal dat aangeeft of het virus uitdooft of zich juist verspreidt. De R was 1,4, en is nu vastgesteld op 1,2. Nu is het niet mogelijk om op basis van actuele cijfers de R te berekenen. Daarom loopt dit getal achter. De R van deze week is de waarde van 17 juli, toen de snelste stijging nog moest beginnen.

Lees ook:

Ontstaan nieuwe coronabesmettingen in de privésfeer? Dat blijkt totaal niet uit de cijfers

De afgelopen dagen kwam de stelling telkens terug: ‘coronabesmettingen ontstaan meestal in de gezinssituatie of privésfeer.’ Dat klopt dus niet.