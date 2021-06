Het vijfdaagse vaderschapsverlof zit in de lift

68.374 partners, vooral vaders, hebben tot dusver gebruik gemaakt van het nieuwe partnerverlof, dat op 1 juli 2020 inging. Dat meldt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het instituut had een kwart meer aanvragen verwacht.

Toch is de interesse dit halve jaar al substantieel groter dan vorig half jaar: 39.553 versus 28.821. Het eerste aantal kan bovendien nog stijgen, omdat het partnerverlof tot een half jaar na de geboorte kan worden opgenomen.

Het is voor het eerst dat het UWV naar buiten komt met cijfers over de verlofregeling. Via de regeling kunnen kersverse vaders maximaal vijf weken extra verlof krijgen; gemiddeld namen zij 4,4 weken op. In die weken krijgen ze 70 procent van hun normale loon uitbetaald. Het is een uitbreiding op het partnerverlof dat sinds 2019 bestaat, dat regelt dat partners na de komst van een baby vijf dagen volledig doorbetaald verlof krijgen.

Een verdere uitsplitsing van de cijfers - naar bijvoorbeeld opleiding van de vaders - kan het UWV nog niet geven. De verwachting is dat uiteindelijk 95.000 personen per jaar gebruik gaan maken van het partnerverlof: zo’n driekwart van de vaders en meemoeders die in loondienst werken. Jaarlijks worden er zo’n 176.000 kinderen geboren.

70 procent van het loon is een drempel

Uit recent onderzoek van magazine WIJ en Voor Werkende Ouders onder de eigen achterban blijkt dat jonge ouders voor 87 procent op de hoogte zijn van het bestaan van de verlofregeling en 75 procent het verlof ook daadwerkelijk opnam. Marjet Winsemius van Voor Werkende Ouders constateert - onder het strijken - dat vooral voor partners die weinig verdienen, het maximum van 70 procent loon een drempel is. “Dertig procent inleveren in een dure periode is voor hen heel veel. Onderzoek wijst uit dat het minimaal tachtig procent moet zijn. Nederland loopt nog steeds achter bij de rest van Europa.”

Ook valt het Winsemius op dat veel vaders tegelijk met hun partner verlof opnemen. “Terwijl het achterliggende idee ‘solo-care’ is: dat de vader een band opbouwt met zijn baby, én dat de werk-zorgverdeling verbetert. Dan worden vrouwen economisch zelfstandiger en zorgen mannen meer. Hopelijk komt een uitbreiding van het partnerverlof tijdens de formatie op tafel.”

In hoeverre zouden jonge moeders denken: ‘Ik kan het toch veel beter dan papa?’ “Precies zo’n moeder was ik”, geeft Winsemius lachend toe. “Laat mij die luier maar doen, zei ik. Maar dat kan vader natuurlijk ook prima. Misschien kan een vader dingen wel beter, mannen zijn toch wat minder voorzichtig en brengen een andere, mooie dimensie in.”

Steun van werkgevers werkt mee

Doorslaggevend is natuurlijk ook hoe de werkgever het partnerschapsverlof benadert: positief of negatief. Dat blijkt weer uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Women Inc. Vaders nemen langer verlof op bij werkgevers die hen hierin steunen. “Normverbreding op de werkvloer is hard nodig”, aldus directeur Emma Lok van Women Inc. “Als we mannen niet als ouder gaan zien, staan vrouwen na het krijgen van een kind met 2-0 achter op de werkvloer.”

Minder dan de helft van de werkgevers uit dit onderzoek betaalt het partnerverlof volledig door. Een derde van de werkgevers staat zelfs negatief tegenover het langere partnerverlof.

