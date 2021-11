Het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald

Het vertrouwen in de overheid is in Nederland tot een dieptepunt gedaald. In maart 2020 toen de coronapandemie uitbrak, vertrouwde nog 70 procent op de landelijke overheid. Nu is dat gedaald tot 30 procent, blijkt uit het onderzoek ‘De laag-vertrouwensamenleving: de maatschappelijke impact van COVID-19 in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam & Nederland’.

Aan het onderzoek werkten onder meer de Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit, Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool, Kieskompas en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mee. Zij houden sinds maart 2020 bij hoe Nederlanders zich mentaal door de coronapandemie slaan en wat dat doet met hun vertrouwen. Dat keldert, is de conclusie van het nieuwste rapport.

Wantrouwen in de overheid speelt een belangrijke rol voor mensen om een prik te weigeren. Landelijk is 12 procent van de ondervraagden niet bereid zich te laten vaccineren, of twijfelt hierover. Van deze groep vertrouwt ongeveer 38 procent op het eigen lichaam en immuunsysteem, 23 procent wil geen prik omdat zij de overheid en betrokken instanties niet vertrouwen en 16 procent vreest de bijwerkingen.

Sociale media en wantrouwen

Waar gevaccineerden vooral naar deskundigen luisteren, doen ongevaccineerden dat juist niet. Een oproep zoals die van de IC-hoofden van academische ziekenhuizen vandaag, maken op hen dan ook geen indruk. Wie wel invloed heeft, is de huisarts, net als familieleden en vrienden.

De onderzoekers zien een verband tussen socialemediagebruik en wantrouwen. Wie Twitter, Facebook of Telegramgroepen de belangrijkste bron van informatie vindt, heeft minder vertrouwen in overheid en andere instituties.

Maar wantrouwen leeft breder

Wie zijn de wantrouwigen? Kieskompas deed daar aanvullend onderzoek naar. Zij vonden het wantrouwen vooral bij lager opgeleiden, ouderen, niet-stemmers en stemmers op PVV en FvD. Toch leeft het gevoel breder. Het hoge percentage van 70 procent die het gevoel van vertrouwen heeft verloren wijst daar al op.

Het coronabeleid is een belangrijke reden voor het toenemende ongenoegen, maar er speelt meer. “Mogelijk heeft de afname van het vertrouwen te maken met politieke ontwikkelingen die losstaan van het gevoerde coronabeleid, waaronder de lange kabinetsformatie en de gebrekkige en trage afhandeling van de toeslagenaffaire”, aldus de onderzoekers.

In maart dit jaar deed ook I&O research onderzoek naar de relatie tussen Nederlanders en de overheid. Toen had ongeveer de helft nog vertrouwen. De toeslagenaffaire bleek ook toen een belangrijke aanjager van onvrede. Alleen VVD- en CDA-kiezers hadden daar niet zoveel last van.

Lees ook:

De coronacrisis raakt ook groepen die dachten dat ze veilig waren. ‘Dit vraagt om nieuw beleid’

Vorig jaar werd al duidelijk dat de economische schade van de coronacrisis niet alleen de onderkant van de samenleving raakt. Ook andere groepen komen in de problemen, en dat zorgt voor bredere onvrede.

.