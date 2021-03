Het vertrouwen in de coronamaatregelen neemt af. ‘Gooi de terrassen weer open’

Wat zijn de risico’s van het openen van de terrassen?

Het kabinet wil de terrassen niet openen en ook virologen en epidemiologen zijn huiverig. Waarom? De belangrijkste reden is dat woensdag al een pakket aan versoepelingen is ingegaan. Kappers gingen open, winkelen is mogelijk op afspraak en 27-minners hebben meer mogelijkheden om te sporten. En middelbare scholieren krijgen sinds deze week weer een dag in de week les. Wat het effect is van die versoepelingen op het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is waarschijnlijk pas over twee weken duidelijk.

Ook over deze versoepelingen had het kabinet al aarzelingen, vanwege de opmars van besmettelijke varianten. Die gaat langzamer dan eerder werd gevreesd, maar wel gestaag. Half februari was zo’n 40 procent van de nieuwe besmettingen van een zorgelijke variant.

Mensen ontmoeten op veilige afstand op een goed geventileerd terras is op zich veiliger dan binnen, als het terras verder leeg zou zijn. Maar dat er veel mensen bij elkaar komen die langere tijd in elkaars buurt verblijven, vergroot het risico. En de vraag is of iedereen altijd anderhalve meter afstand houdt, zeker als er alcohol in het spel is. Al is een terras waar de regels gehandhaafd worden veiliger is dan een feestje in het park waar iedereen op elkaars lip staat.