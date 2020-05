Het vertrek van Henk Krol bij 50Plus is al sinds half april in de maak

Alsof hij snel een puzzel probeert af te maken en de buurvrouw binnen komt stormen met een onbenullige vraag. “Dan zeg je ook: wacht nou even, laat me dit even afmaken”, zegt Henk Krol. De partijleider is op deze druilerige 28 april druk bezig met een ‘sublieme oplossing’ voor ‘zijn’ kibbelende 50Plus als de verslaggever, de spreekwoordelijke, storende buurvrouw, belt. Een oplossing die het imago van ‘rollebollende heertjes’ eindelijk weet weg te poetsen.

Twee dagen eerder wordt er nog gespeculeerd over zijn positie binnen de partij. Voorzitter en Krols rechterhand bij 50Plus, Geert Dales, maakt dan zijn vertrek bekend. De intriges en laster binnen de partij worden hem te veel, zegt Dales. “Ik moet hier wegwezen!”, zegt hij in het tv-programma ‘Buitenhof’. Of hij een nieuwe partij begint met zijn politieke vriend Krol? De twee laten er niks over los, fractieleider Krol zegt er goed over na te gaan denken tijdens de wandelingen met zijn hond.

Sublieme oplossing

Krol oogt vier dagen later, op 30 april, strijdlustig. Hij vindt het belangrijk om te blijven, zegt hij tijdens de fractievergadering. “Maar dan moeten er wel zaken veranderen”, zou hij het tijdens die vergadering hebben gezegd. Zijn ‘sublieme oplossing’ is gereed. Hij stelt voor een Commissie van Toezicht in te stellen, die de verkiezing van het nieuwe partijbestuur eerlijk moet doen verlopen. Ook moet de vereniging compleet worden vernieuwd. De twaalf lokale voorzitters, die de laatste weken zo luid van zich hebben laten horen, gaan zich verenigen in vier regio’s.

De fractie is opgelucht dat Krol wil blijven. Om zijn nieuwe plannen door te voeren is er wel mandaat nodig. Onder andere van de lokale voorzitters. Kamerlid Corrie van Brenk tijgt die middag naar een vergadering van de lokale bestuurders. Om te peilen wat die van de plannen vinden. Een goed idee, vindt de fractie. Daar benadrukt Van Brenk dat de Tweede Kamerleden graag met elkaar verder willen. Ook de voorzitters zijn blij met die boodschap, juichen het toe dat Krol verder wil als lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen.

Half april al liet Krol de domeinnaam partijvoordetoekomst.nu registreren

Een dag later liggen de notulen van die voorzittersvergadering en Krols toekomstplannen op straat. Weer een dag later, op zaterdag, komt hij met een opmerkelijke boodschap: hij start zijn eigen politieke partij. Al sinds 16 april is hij aan het dubben, de dag dat zijn fractiegenoten aangeven dat ze een ledenvergadering over Dales’ geëiste vertrek niet willen afwachten. De gehekelde voorzitter moet direct opstappen. Krol is woedend en laat dat weekeinde nog de domeinnaam partijvoordetoekomst.nu registeren. De naam van zijn eventuele nieuwe partij.

Krols uiteindelijke reden voor vertrek blijft onduidelijk. Hij is het geruzie in de partij zat. Ook worden de uitgelekte plannen als reden genoemd en de onmin met lokale voorzitters over zijn toekomstplannen. Duidelijk is wel dat hij op 30 april, nog voor de kranten en nieuwsprogramma’s over zijn toekomstplannen berichten, de knoop heeft doorgehakt.

Het woord ‘zetelrover’ valt

Die vrijdagavond belt hij met Dales. Degene met wie hij al twee weken ruggespraak houdt over zijn eventuele nieuwe partij. “Ik doe niet mee”, laat Dales hem vrij snel in zijn denkproces weten. Tijdens dit telefoongesprek herhaalt hij dat. De scheidend voorzitter heeft wel connecties en kan hem helpen aan een nieuw logo. Dales belt direct met grafisch ontwerper Vincent Hammingh die binnen twee dagen een conceptversie gereed heeft.

“Als je straks jouw verhaal gaat doen”, adviseert Dales Krol vlak voor zijn vertrek, “moet je gewoon vertellen hoe het is gegaan. Dat je geen toneel heb zitten spelen.” Op de ochtend van 2 mei, een half uur voordat Krol bij het programma WNL zijn vertrek wereldkundig maakt, krijgen zijn fractiegenoten een afscheidsbrief in de mail. Ze zijn verrast. 24 uur geleden leek er nog niks aan de hand. “Nou, de lokale voorzitters zijn positief. Laten we die brief met onze plannen maar snel versturen”, zou hij toen hebben gezegd.

Het woord ‘zetelrover’ valt. Zijn oude partij noemt hem leugenachtig. Maar ’s avonds zit er bij Nieuwsuur een opgeluchte Henk Krol. “Het was zeker geen vervelende dag.”

