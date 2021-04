Het vergt wat gepuzzel, maar studenten mogen weer af en toe naar de hogeschool of universiteit

Het is voor veel studenten en hun docenten een opluchting: vanaf maandag gaat ook het hoger onderwijs weer gedeeltelijk open. Zoals het kabinet tijdens de laatste persconferentie aankondigde, is het de bedoeling dat elke student straks in elk geval één dag in de week naar de hogeschool of universiteit kan.

Na een drukke week waarin van alles geregeld moest worden, zijn de instellingen er naar eigen zeggen klaar voor. “We moeten met heel veel verschillende dingen rekening houden”, vertelt Mascha Arts, van Fontys Hogescholen, met locaties in onder meer Eindhoven en Tilburg. “Met het openbaar vervoer is bijvoorbeeld afgesproken dat we reisbewegingen beperken, en dat we zoveel mogelijk proberen de starttijden van de lessen te spreiden.”

Het scheelt enigszins, zegt Arts, dat de universiteiten en hogescholen in de periode van september tot december al hebben kunnen oefenen met dit ingewikkelde rooster, toen het hoger onderwijs ook gedeeltelijk open was. “We hoefden nu niet alles halsoverkop opnieuw in te richten”, zegt ook woordvoerder Marie-José de Bie namens de Hogeschool Zuyd, een instelling met verschillende locaties in Zuid-Limburg. “Dat hadden we vorig jaar al gedaan. Er is al bewegwijzering, en alles staat op anderhalve meter.”

‘Is het niet iedere week, dan in elk geval om de week’

Dat neemt niet weg dat veel instellingen hun studenten nog niet kunnen garanderen dat ze een volle dag in de week op locatie les kunnen krijgen. “We streven daar wel naar”, zegt De Bie, “maar op sommige kleinere locaties zal het niet mogelijk zijn. We doen ons best om te regelen dat studenten weer zoveel mogelijk fysiek les krijgen. Is het niet elke week, dan in elk geval om de week.”

Ook op de Universiteit Utrecht is het voorlopig nog niet zover dat elke student een volle dag per week naar college kan komen. In een mail naar de studenten probeerde de universiteit daarom de verwachtingen deze week een beetje bij te stellen. Met maar 35 procent van het onderwijs op locatie is het niet reëel dat elke student iedere week fysiek college kan volgen, is daarin de conclusie. “Maar we doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat elke student minimaal één keer per week voor een activiteit op de campus komt”, benadrukt woordvoerder Maarten Post. “Dat kan dan een werkcollege zijn, maar ook een activiteit van de studievereniging.”

Sommige instellingen kiezen ervoor helemaal geen fysiek onderwijs te geven, en de extra ruimte volledig voor andere zaken te gebruiken. Studenten van de Universiteit voor Humanistiek volgen bijvoorbeeld hun lessen de komende tijd nog gewoon via de laptop, maar daardoor kunnen collegezalen wel worden gebruikt voor extra studieplekken. Iedere student mag straks een dag in de week gebruik maken van zo’n werkplek.

Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) geeft voorlopig alleen online les. Wel zijn studenten vanaf woensdag weer welkom voor persoonlijke begeleiding en mogen ze de gebouwen van de universiteit gebruiken om samen te werken in kleine groepjes.

Gebruikmaken van de zelftests

Om het risico op besmettingen op de universiteit of hogeschool zoveel mogelijk te beperken, gaat vanaf begin mei ook het hoger onderwijs gebruik maken van zelftests. Het ministerie van onderwijs trok 350 miljoen euro uit om de tests gratis beschikbaar te stellen. Studenten en medewerkers kunnen de tests binnenkort online bestellen. Hoewel het gebruik niet verplicht is, roepen instellingen iedereen op zich voor een bezoek aan de onderwijslocatie te laten testen.

De vraag is wel of studenten dat ook zullen doen. Bij een proef op de Brabantse Avans Hogeschool bleek de animo laag. Van de duizend studenten die zich hadden aangemeld, liet 20 procent zich uiteindelijk toch niet testen. Volgens de onderzoekers komt dat doordat er geen beloning is voor wie dat wél doet. Getest of niet, mondkapjes dragen en afstand houden blijft voorlopig het devies.

