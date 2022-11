Het tussenjaar is terug, merken de universiteiten

Het aandeel vwo’ers dat zich na het eindexamen direct inschrijft aan een universiteit is terug op het niveau van voor corona. Dat blijkt uit de voorlopige inschrijvingscijfers die brancheorganisatie Universiteiten van Nederland donderdag bekendmaakte. In 2020 steeg dat percentage fors, en vorig jaar bleef het hoog. Dat betekende een forse groei van het aantal wo-studenten. Nu is die instroom vanaf het vwo terug op het niveau van 2019.

Het ligt voor de hand dat het opheffen van coronarestricties een rol spelen bij de dalende instroom. Aanstaande studenten kunnen daardoor de trend om in een tussenjaar te gaan reizen weer oppakken. Ook de terugkeer van de basisbeurs voor studenten die volgend jaar ingaat kan invloed hebben. Beide maken het verleidelijker om nog een jaartje te wachten met studeren.

Ook hogescholen zien een terugloop in de instroom, in hun geval ruim 5 procent. Hiermee ligt het aantal studenten ook aanmerkelijk lager dan in 2019. Ook hier kan een tussenjaareffect een rol spelen, al is niet te zeggen hoe groot het is. De daling kwam niet geheel onverwacht, dit voorjaar waren de voorinschrijvingen ook al opvallend laag. In ieder geval hebben de tekortsectoren er flink last van. In techniek daalde de instroom met 2,5 procent, en in gezondheidszorg met maar liefst 12,5 procent.

De groei blijft

Het totale aantal studenten in het wo is door de lagere instroom niet afgenomen. Dat komt onder meer doordat bachelorstudenten, alweer door de invloed van corona, wat langer over hun studie doen. Ook groeit het aantal internationale studenten nog steeds, hoewel minder hard dan in voorgaande jaren. Universiteiten vragen al jaren om middelen om de instroom van internationale studenten te reguleren en doen dat nu weer. Want al vlakt de groei wat af, er zijn een aantal specifieke opleidingen waar ‘het over de schoenen loopt’, in de woorden van collegevoorzitter Geert ten Dam van de Universiteit van Amsterdam.

Hoger en hoger Studenten in Nederland leren verder door dan ooit. Waarom? En wat is het effect op henzelf en de maatschappij? We zoeken de antwoorden op trouw.nl/hogerenhoger.

De piek van corona is er dus uit, maar over de langere termijn stijgt het totaal aantal universitair studenten nog steeds. Nu zijn het er een kleine 350.000, ruim 50.000 meer dan vijf jaar geleden. Over nog eens vijf jaar zal het tegen de 400.000 belopen, is de verwachting. De groei van het aantal internationale studenten is daarvoor deels verantwoordelijk.

Aan de hogescholen gaat de opmars van een nieuwe studievariant, de associate degree (AD), ook dit jaar door, blijkt uit de cijfers van de Vereniging Hogescholen. Deze korte studie is vooral bedoeld voor mensen die na het mbo of de havo willen doorleren, maar niet direct een hele bachelor willen doorlopen. Het aantal AD’ers stijgt al jaren, volgens de voorlopige cijfers dit jaar met een kleine 10 procent.

