Het thuisonderwijs is terug: opnieuw online voorlezen en een beweegmomentje

Juf Suzanne Ruiters zit achter haar laptop met knuffel Zoem de Bij op schoot. De kinderen uit groep 3 luisteren vanuit huis naar het verhaaltje dat zij voorleest.

Een deur verder hupst juf Els Bouman handenzwaaiend door het lokaal, dat verder helemaal leeg is. Op het digibord speelt een dansvideo over het WK. Niet alleen de juf, maar ook de kinderen van groep 6-7 dansen uitbundig mee. “Even een beweegmomentje, dat is af en toe wel nodig”, vertelt Bouman, nadat de online les is afgelopen. “Ik gaf een moeilijke rekenles en dan merk je op een gegeven moment dat de concentratie ver te zoeken is. Morgen mogen ze allemaal een bal meenemen tijdens de les.”

Het begon met één besmetting

Sinds dinsdag krijgen alle bijna 170 leerlingen weer online les, omdat er te veel besmettingen waren op school. De leerkrachten geven les vanuit hun eigen lokaal. “Het begon vorige week maandag met één besmetting, woensdag volgden er nog een aantal”, vertelt directeur Wencke Müskens. “Dit weekend stroomde mijn mailbox vol met meer positieve testen. Maandag waren het er zestien in totaal, onder wie ook een leerkracht.”

Die maandag kwamen de kinderen nog gewoon naar school. “Toen ze ’s ochtends de deur uitgingen zei ik al: het zal me benieuwen hoe lang de school nog openblijft”, zegt Laura Deursen, met drie kinderen op basisschool De Laak. Haar zoontje Sep (6) luistert in de woonkamer aandachtig naar het voorleesverhaal van juf Suzanne, de twee oudsten volgen de lessen in hun eigen kamer.

Op maandag viel het besluit dat de school dicht zou gaan. “De kinderen die positief getest waren of die nog op de uitslag wachtten zaten sowieso al thuis. Maar ook hun broertjes en zusjes. Toen ik zo eens rondkeek zag ik dat in elke klas meerdere kinderen afwezig waren”, vertelt Müskens. “Na overleg met het scholenteam van de GGD Gelderland Zuid en het bestuur van onze scholenkoepel Groeisaam hebben we besloten dat het niet verantwoord was om nog open te blijven. We hebben de dag rustig afgerond en de kinderen kregen lespakketten mee naar huis.”

'Je voelt de teleurstelling. Of de frustratie’

Het mailtje met de mededeling dat de school dichtging, kwam dus niet als een verrassing. “Een deel van ons gezin heeft afgelopen september corona gehad, waardoor we in quarantaine moesten”, zegt Deursen. “En we hebben natuurlijk de eerdere lockdowns gehad. Het is balen dat het nu weer moet, maar ik begrijp het wel. En de kinderen ook.”

Zelf werkt Deursen in de kinderopvang. Zij kan dus niet zomaar thuis werken, maar bij haar man lukt dat iets makkelijker. “Zo lossen we het goed op. De school biedt meteen goed onderwijs, heel knap hoe snel ze schakelen.”

Hoewel alles meteen weer online wordt opgepakt, zijn veel kinderen toch een beetje verdrietig dat ze niet naar school mogen. Bouman: “Je voelt de teleurstelling. Of de frustratie omdat de verbinding tijdens de les niet altijd goed werkt. Het is weer even wennen.”

De sinterklaaslichtjesintocht wordt ook aangepast

Ondertussen ligt het sociale leven in Wamel grotendeels stil, want de leerlingen die in quarantaine zitten mogen ook niet naar sportclubs of andere verenigingen. De sinterklaaslichtjesintocht die zondag plaatsvindt wordt ook aangepast: de kinderen kunnen met hun lichtje in hun eigen voortuin staan, dan komen sint en de pieten persoonlijk langs. In een klein dorp kan zoiets.”

De komende dagen blijft De Laak sowieso nog dicht. De leerlingen kunnen zich dit weekend laten testen en wie negatief test, mag volgende week weer naar school. Dat hopen ze althans.

