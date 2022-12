Het sinterklaasfeest is weer genieten van gespannen gezichtjes en rode wangen

De familie Kegel trekt lootjes onder de volwassenen, en de kinderen worden verwend door sint: het familiefeest is dit jaar bijna als vanouds.

Met sinterklaas geniet opa Jan Kegel altijd met volle teugen. Niks mooiers dan cadeautjes uit de zak uitdelen aan zijn kleinkinderen. Dat ze de afgelopen jaren het familiefeest vanwege corona moesten missen, was dan ook een flinke domper.

Dit jaar hoeven er geen cadeaus naar elkaar opgestuurd te worden, om vervolgens binnen het eigen gezin uitgepakt te worden. Dit jaar kan iedereen weer getuige zijn van de rode wangen en de gespannen gezichtjes als sinterklaas zich in een videoboodschap persoonlijk richt tot de kleinkinderen en hen vertelt waar de cadeautjes zijn verstopt. Daarna verschijnen de zakken vol pakjes, deelt opa Jan ze plechtig uit én volgt natuurlijk het plezier van het uitpakken.

Peggy Kegel uit Berkel en Rodenrijs viert sinterklaas dit jaar met haar man en 5-jarige zoontje Thijs bij haar jongste zus. Die heeft een dochter van 3 jaar, die nu voor het eerst echt mee kan doen.

Thijs Kegel met zijn moeder Peggy. Beeld Otto Snoek

Voor de coronacrisis vierden ze het sinterklaasfeest altijd bij opa en zijn vrouw thuis. Maar nu de kleinkinderen groter worden en er inmiddels nog een kleintje op komst is, is het fijn als er wat meer ruimte is. Een kleine verandering in de jaarlijkse traditie die verder weer als vanouds wordt opgepakt.

De zes volwassenen trekken lootjes en kopen cadeautjes voor elkaar. Opa en oma gaan op hun beurt helemaal los met pakjes voor de kinderen. Peggy: “Niet alleen mijn vader en zijn vrouw kopen cadeaus, maar mijn moeder zorgt ook voor pakjes. Net als de ouders van mijn zwager. Zij zijn er alleen zelf niet bij.”

Thijs is de allergrootste fan van sinterklaas. “Hij is meervoudig beperkt, heeft autisme en kan niet praten. Van het sinterklaasfeest kan hij enorm genieten, dit jaar helemaal. De hele sfeer, het Sinterklaasjournaal en de cadeautjes: hij straalt van oor tot oor.”

