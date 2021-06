Het RS-virus beleeft een onverwachte zomerse opleving. ‘Uitgestelde epidemie’

Het meest voorkomende verkoudheidsvirus onder kinderen is in het zuidwesten van Nederland aan een opmars bezig – wat uitzonderlijk is, meestal is het na de winter verdwenen. Omdat het zogeheten RS-virus gevaarlijk is voor een klein deel van de pasgeboren zuigelingen, leidt dit tot meer ziekenhuisopnames dan normaliter in deze tijd van het jaar.

Uit berichtgeving in De Telegraaf blijkt dat enkele kinderen zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, vanwege ruimtegebrek. Eens in de zoveel jaar is er een grote uitbraak van het RS-virus, dus de ziekenhuizen melden dat zij dit prima aankunnen. Wel is het volgens kinderarts Louis Bont van het UMC Utrecht voor het eerst in 25 jaar dat dit virus in de zomer opleeft.

Kans op ernstige benauwdheid



“Normaal gesproken spreken we van een epidemie als zo’n 5 tot 10 procent van de kinderen positief test op het virus. In Zuidwest-Nederland ligt dat op 50 procent; Rotterdam is zo’n plek waar het heerst. Toch verwacht ik niet dat het heel ons land zal overspoelen”, zegt Bont tegen de krant.

Waar de meeste kinderen en volwassenen weinig last hebben van het virus, leidt het bij ongeveer 1 procent van de kinderen tot één jaar tot ernstige benauwdheid, waardoor ze moeten worden opgenomen. Gemiddeld gaat het om 2000 kinderen per jaar. Omdat in Nederland de behandelingen goed zijn, overlijden er bijna geen kinderen aan het virus.

Afgelopen winter heerste het virus amper, waarschijnlijk vanwege de strenge lockdown en de afstandsregels. Bont spreekt van een ‘uitgestelde epidemie’, omdat er volgens hem in de afgelopen periode te weinig afweer is opgebouwd tegen het virus in de samenleving.

