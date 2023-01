Het Rotterdamse pretpark van Hennie van de Most struikelt van uitstel naar uitstel

De zomervakantie van 2012 zit er net op, als ondernemer Hennie van der Most ambitieuze Rotterdamse plannen presenteert. Van der Most wil van het terrein van afvalverwerker AVR een pretpark maken. Zoiets heeft hij eerder gedaan: in de Duitse plaats Kalkar maakte hij in 1995 van een nooit gebruikte kerncentrale een amusementspark: Kernwasser Wunderland.

Een openingsmoment voor Speelstad Rotterdam, een pretpark ‘in western style’, heeft hij al bedacht: Van der Most wil de boel twee jaar later openen, in 2014. ‘We verwachten 200.000 bezoekers per jaar’, laat hij op zijn website weten.

De gemeente Rotterdam is blij, want die had Van der Most zelf gevraagd te komen praten. Voor 750.000 euro mag de ondernemer uit Slagharen alle gebouwen op het terrein overnemen, het terrein van 25.000 vierkante meter krijgt hij in erfpacht. Van der Most stelt 15 miljoen euro nodig te hebben om het park te kunnen bouwen.

2013. Brand

Een ijsbaan die ook in de zomer open is, een 850 meter lange glijbaan, bowlingbanen, lasergames, een spookhuis, een schommelschip, escaperooms, een feestzaal met uitzicht op de rivier: ideeën genoeg, en op het terrein is volop bedrijvigheid. Maar als er brand uitbreekt, blijkt Van der Most niet verzekerd. Deze tegenvaller kost hem een half miljoen euro en levert vertraging op: de geplande openingsdatum is niet langer haalbaar.

2016. Asbest

Twee jaar na de geplande opening zien inspecteurs van de gemeente, die iedere twee weken komen kijken, dat de voortgang stokt. “Ik heb het nog goed in de klauw”, zegt Van der Most tegen een journalist van de regionale omroep Rijnmond. “Natuurlijk kom je dingen tegen, die lossen we op.” Er zijn meer tegenslagen, er wordt bijvoorbeeld asbest aangetroffen. Ook krijgt Van der Most te maken met strenge bouw- en veiligheidsvoorschriften. Hij wil het park nu in 2017 openen en is nog altijd ‘honderd procent tevreden’ over de samenwerking de gemeente, voegt hij er aan toe.

Attractiepark Rotterdam zou in 2014 al de deuren openen in Rotterdam-Zuid. Gebouwen en torens die voorheen van afvalverwerker AVR waren, moeten in het pretpark een nieuw leven krijgen. Het park is nog altijd niet toegankelijk voor het publiek. Beeld otto snoek

2017. Dichte deuren

Speelstad Rotterdam, zo moet het park gaan heten, dat staat ook op de ANWB-borden die in de omgeving zijn neergezet. Wie die borden volgt, komt ook in 2017 voor dichte deuren te staan. De opening is voor de vierde keer uitgesteld. Personeel om het werk af te maken is moeilijk te vinden, laat Van der Most weten. Onderwijswethouder Hugo de Jonge kiest het park uit als plek om een middag nieuw (vrouwelijk) personeel voor de bouwsector te werven. “In mijn ogen wordt het zeker afgebouwd”, zegt uitvoerder Dick den Haan tegen regionale media. Van der Most zet nog nadrukkelijker in op Rotterdam en zet Wunderland in Kalkar te koop, en niet lang erna ook enkele andere toeristische trekpleisters in Nederland en Duitsland. “Pijn doet de verkoop niet. Ik verkoop het niet uit armoede”, meldt hij aan het AD. Zakenblad Quote heeft zijn vermogen op 75 miljoen euro geschat.

2021. Reuzenrad zonder gondels

Zeven jaar na de geplande opening maakt het zelfverklaarde levenswerk van Van der Most dan eindelijk indruk in de Rotterdamse skyline. Het reuzenrad staat overeind, al hangen er nog geen gondels in. Bezoekers zijn voorlopig nog niet welkom. “Ik noem geen datum meer”, zegt Van der Most tegen de regionale omroep. “Maar ik heb er zeker nog zin in, anders was ik hier nu niet!” Achter de schermen wordt hij geplaagd door tegenslagen. Dat hij de moed niet opgeeft, blijkt als hij de boedel van het failliete pretpark Space Park in Bremen opkoopt. Zeventig vrachtwagens en een vrachtschip zijn nodig om de spullen te transporteren. Mooiste aanwinst: een raket van 65 meter hoog.

2022. Strenge regels

Na de brand, de personeelsschaarste en ogenschijnlijke financiële malaise is er nóg een tegenslag, die maakt dat ook in de zomer van 2022 het park nog niet open kan. Volgens Van der Most is het park de afgelopen jaren regelmatig geconfronteerd met strenge regelgeving. En dat niet alleen: de regels zijn alleen maar strenger geworden. De geplande achtbaan voldoet bijvoorbeeld niet meer. “Al die onderzoeken en keuringsrapporten”, moppert hij in het AD. “Ze willen overal bewijs van. Het wordt steeds erger, die bureaucratie. Dat gaat helemaal verkeerd in dit land.”

2023. Uitstel

Attractiepark Rotterdam zou 15 miljoen euro kosten, dacht Van der Most in 2012. Tien jaar later denkt hij aan een bedrag van 30 miljoen euro. De gemeentelijke visie op dit deel van de stad is intussen ook veranderd: deze hoek van Rotterdam-Zuid, in 2012 nog onontwikkeld, krijgt in de komende jaren met een nog te bouwen cultuurcampus een enorme boost. In de stad wordt gebaald van het veelvuldige uitstel – slechts het restaurant is een tijd open geweest.

De relatie met de gemeente verslechtert. De buurman, een afvalrecyclebedrijf dat de omgeving niet verfraait, is nog niet verhuisd. Volgens Van der Most was dat wel de afspraak. De erfpacht van het pretparkterrein loopt volgens de gemeente af in 2030, terwijl Van der Most claimt dat die voor onbeperkte tijd geldt. Hij schakelt zijn advocaat in. Attractiepark Rotterdam, voorheen Speelstad Rotterdam, is daarmee definitief een hoofdpijndossier. Gewerkt wordt er nog wel, volgens de recentste uitspraken van Van der Most (die onbereikbaar bleek voor deze reconstructie) dagelijks door twaalf, dertien man personeel.

