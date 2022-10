Het rommelt in Groningen: de aardbeving in Wirdum is de tiende grote beving dit jaar

Het Groningse Wirdum, in de gemeente Eemsdelta, werd zaterdagmiddag opgeschrikt door de tweede hevige beving in twee weken tijd. Om 12.14 uur trilden de huizen in het dorp door een beving met de kracht van 2.2 op de schaal van Richter. Volgens het KNMI was de beving geïnduceerd, wat betekent dat het voortkomt uit menselijk handelen, zoals aardgaswinning.

Vorig jaar waren er in totaal twaalf aardbevingen met een kracht van 1.5 of hoger in het aardgaswinningsgebied in Groningen. Tot nu toe zijn dat er dit jaar tien geweest, waarvan drie de laatste maand. Twee weken geleden was het ook raak in Wirdum. In de nacht van 8 oktober schudde de grond daar ook, ditmaal met een kracht van 3.1. Het aantal schademeldingen liep de dagen daarna in een rap tempo op. De staatssecretaris mijnbouw, Hans Vijlbrief, noemde die beving ‘een zware klap voor de Groningers’.

De staatssecretaris ging na de aardbeving in Wirdum voor het eerst op aardbevingsbezoek in de provincie. “Het is voor een hoop mensen fijn dat politici laten zien dat ze nog binding hebben met Groningen, maar ik heb er geen vertrouwen meer in,” zei Groninger Marijke Blok in Trouw.

Een kleine twee weken daarvoor was het onrustig in Uithuizermeeden, dat in de gemeente 't Hogeland ligt. Op 24 september registreerde het KNMI er een aardbeving met een kracht van 2.7. Later in de middag volgde er in het gebied een tweede beving, ditmaal met een kracht van 1.7.

Op 11 oktober werd het nabijgelegen dorp Uithuizen getroffen door een lichtere beving van 1.3. De beving mocht dan wel lichter zijn, het zorgde er toch voor dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) deze week staatssecretaris Vijlbrief aan de mouw trok. Want met deze lichte beving is de aardbevingsdichtheid zo hoog opgelopen dat er nu sprake is van ‘sterk verhoogde seismiciteit’ in de regio. Volgens het SodM komt dit door “vereffening van de drukverschillen in het Groningen-gasveld, die door decennialange winning zijn ontstaan”.

“Dit proces kan nog enkele tientallen jaren duren,” aldus het SodM. Zwaardere bevingen, boven 1.5, kunnen dus nog voorkomen, ook als de gaswinning helemaal gestopt is. Sinds 2012 - het jaar waarin de zwaarste beving (3.6) ooit de provincie trof - neemt het aantal grote bevingen af. Maar, noteert het SodM, “het heeft een aantal keer vaker gebeefd dan de jaarlijkse verwachtingen.”

