Het RIVM meldt iets minder besmettingen met Rotterdam als positieve uitschieter

De afgelopen zeven dagen zijn er 4013 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat zijn 23 meldingen minder dan het aantal besmettingen dat het RIVM vorige week meldde. Hierdoor zien de coronaweekcijfers van het RIVM er iets aangenamer uit dan de afgelopen dinsdagen, toen er telkens een forse stijging of zelfs een verdubbelingen van het aantal coronabesmettingen waren.

Dat wil niet zeggen dat de voorzichtige afvlakking van de groei meteen goed nieuws is, want lokaal zijn de verschillen namelijk groot. Het aantal gemeenten met nieuwe coronabesmettingen neemt nog steeds toe. Ook meldt het RIVM een forse groei van het aantal actieve coronaclusters, met 59 naar 438. Een cluster wordt gevormd door drie of meer aan elkaar gerelateerde besmettingen.

Wat opvalt is dat veel mensen die de afgelopen week positief zijn getest op het coronavirus in de twee weken voorafgaand aan de test in het buitenland zijn geweest. In totaal ging het om 738 mensen, 18,4 procent van alle nieuwe gevallen. Zij hebben het virus mogelijk in het buitenland opgelopen. Vorige week ging het nog om 408 mensen die in de twee weken voor een positieve test op reis waren geweest.

Daarnaast valt uit de cijfers op te maken dat de transmissie van jongeren naar ouderen steeds verder toeneemt. Het aantal 60-, 70- en 80-plussers dat het coronavirus groeide iets, en dat is vermoedelijk ook de verklaring voor de groeiende opnamecijfers van de ziekenhuizen. De afgelopen week zijn er vijftig nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen gemeld, twaalf meer dan vorige week. Ook worden weer vaker bewoners van een verpleeghuis ziek. Zij behoren tot de risicogroep.

Het goede nieuws komt dinsdag uit Rotterdam, waar de bestrijding van het coronavirus lijkt aan te slaan. Het aantal besmettingen van de afgelopen dagen daalde in de Maasstad naar gemiddeld iets boven de vijftig per dag, ten opzichte van meer dan honderd per dag vorige week.

Tegenhanger van Rotterdam blijft Amsterdam, waar het aantal besmettingen gestaag groeit, deze week met 744. Dat zijn gemiddeld nog altijd meer dan honderd positieve testen per dag. Amsterdam komt vanavond na de landelijke persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge vermoedelijk met verscherpte maatregelen die gaan gelden in de hoofdstad. Woensdag kwam via het Parool naar buiten dat op zeker drie middelbare scholen docenten en leerlingen mondkapjes moeten dragen als ze door de gangen lopen. Tijdens de lessen hoeft dat niet.

Lees ook:

De corona-app is er. Gaat hij ons redden van het virus?

Na lang wachten is hij er eindelijk: de corona-app. Hoe veilig is die? En gaat de app een tweede golf voorkomen?