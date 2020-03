Het riool laat zien: er wordt wel degelijk crystal meth-gebruikt in Nederland

Met het oprollen van drugslabs in Moerdijk en Den Haag was al duidelijk dat Mexicaanse drugscriminelen op Nederlands grondgebied het synthetische crystal meth (methamfetamine) produceren voor de Europese markt. Maar het gebruik van deze zwaar verslavende harddrug in Nederland zelf zou volgens de politie marginaal zijn. De laatste cijfers van wateronderzoeksinstituut KWR laten iets anders zien. In het rioolwater in Utrecht en Amsterdam is in 2019 een hoeveelheid crystal meth-resten aangetroffen die door gebruikers is uitgeplast en overeenkomt met 23 kilo pure methamfetamine op jaarbasis.

In de regio Eindhoven is in datzelfde jaar in de rioolwaterzuivering voor het eerst een lozing van afval gesignaleerd dat bij de productie van methamfetamine vrijkwam. Volgens KWR lijkt het erop dat de drug in Nederland aan een opmars bezig is, in productie maar ook in gebruik.

Meer cocaïnegebruik

KWR meet al negen jaar in Europees verband en samen met de waterschappen in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven het drugsgebruik onder de inwoners. In Amsterdam is al jaren een forse toename in het gebruik van cocaïne te zien, in mindere mate geldt die stijging ook voor Utrecht en Eindhoven. Dat blijkt ook uit opdrachten voor kleine gemeenten die incidenteel worden uitgevoerd.

Door de 1,5 miljoen inwoners van de drie grote steden samen is in 2019 minimaal 2300 kilo cocaïne van straatkwaliteit opgesnoven. Ook xtc-gebruik neemt toe. Omgerekend slikten de Amsterdammers, Utrechters en Eindhovenaren in 2019 maar liefst 1,6 miljoen mdma-pillen. Speed blijft populair. Minimaal 350 kilo amfetamine ging er in dat jaar doorheen.

KWR pleit al jaren voor een landelijke meting van drugsgebruik via de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar zijn er 327 van in Nederland, maar in slechts 25 installaties is tot nu toe onderzoek verricht. Daarbij is het mogelijk het gebruik van verschillende soorten drugs (relatief stabiel) en een lozing van drugsafval (piek) te onderscheiden.

Die ene steekproef

Verslavingsinstituten als Trimbos komen weliswaar met onderzoeken naar gebruikers en schatten het gebruik, maar kunnen niet het totaalgebruik zelf vaststellen. Een meting op basis van de resten in het riool is secuurder en actueler.

“Wij kunnen over twee weken direct de resultaten geven van het eerste kwartaal uit 2020, terwijl het Trimbos pas de cijfers uit 2018 heeft gepubliceerd”, aldus KWR-onderzoeker Thomas ter Laak. Daarnaast is een meting relatief goedkoop: voor 15.000 euro kan een week lang, 24 uur per dag, worden gemeten. Die ene steekproef is representatief voor het gehele jaar.

Volgens KWR kan via een landelijk rioolonderzoek het drugsgebruik en de productie in kaart worden gebracht, waardoor het mogelijk wordt om het gebruik lokaal, maar ook landelijk en internationaal te vergelijken. Op die manier ontstaat een secuur instrument om regionaal en landelijk drugsbeleid te monitoren.

Lees ook:

Politie ontdekt meer drugslabs, aantal dumpingen daalt

De politie heeft in 2019 meer productie- en opslaglocaties van synthetische drugs ontdekt dan in 2018. Het aantal dumpingen nam sterk af, blijkt uit het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 van de politie.