Het reproductiecijfer klimt ver boven de veilige norm

Het coronavirus begint zich almaar sneller door Nederland te verspreiden. Het reproductiegetal staat op 1,38, maakt het RIVM dinsdag bekend in zijn wekelijkse update. Dat betekent dat elke honderd besmette personen voor 138 nieuwe infecties zorgen. Het reproductiegetal geeft de situatie weer van twee weken geleden. Sinds die tijd is het aantal besmettingen sterk gestegen.

Gaat het reproductiecijfer niet naar beneden, dan kunnen er volgende week tegen de 80.000 Nederlanders positief testen, want er zijn nu naar schatting ruim 43.000 besmettelijke personen. Doordat het reproductiecijfer 1,38 is, zorgen zij voor bijna 60.000 nieuwe besmettingen. Dat gebeurt meestal binnen vier dagen. Die 60.000 op hun beurt hebben ook vier dagen nodig om 82.000 personen te besmetten. Vandaar dat het met een reproductiecijfer van 1,38 snel kan gaan.

Meer patiënten in de ziekenhuizen

Het aantal besmettelijke personen is een schatting, mede op basis van de positieve testen bij de GGD’en. Afgelopen week noteerden zij 8265 positieve uitslagen. De week daarvoor waren het er 5427; een stijging van ruim 52 procent. Het is al de tweede week op rij dat de stijging uitkomt boven de 50 procent.

De ziekenhuizen zien de laatste dagen meer Covidpatiënten binnenkomen. Zo liggen er dinsdag 53 patiënten op de ic’s. Maandag waren dat er 43. Dat zijn er dus tien meer, wat precies de signaalwaarde is die de overheid hanteert. Als het gemiddelde over de afgelopen drie dagen boven de tien uitkomt, gaat de meter in het rood. Over de afgelopen drie dagen ligt het gemiddelde nog wel onder de kritische grens.

Vooral jongeren

Buiten de ic’s liggen 187 covidpatiënten in de ziekenhuizen, 21 meer dan maandag. Toch zijn de aantallen nog altijd laag. Het blijven vooral de jongeren tussen de 20 en 25 jaar die het virus oplopen.

Voor de GGD’en is het nauwelijks nog na te gaan waar mensen besmet raken. Slechts van 25 procent van de gevallen is bekend waar zij het virus mogelijk hebben opgelopen. Van die 25 procent is ruim de helft besmet geraakt door huisgenoten en is 9 procent geïnfecteerd in een verpleeghuis. Dat laatste is een klein beetje meer dan vorige week.

