Het regent, dus mogen we nu weer langer douchen?

Mogen we alweer douchen, Vitens? De vraag aan het drinkwaterbedrijf, gesteld op Twitter door het account @Pritt, is vermoedelijk ludiek bedoeld, maar komt niet uit de lucht vallen. Al bijna twee weken regent het. Soms met bakken uit de lucht maar ook valt er langere tijd gestage neerslag, zoals deze donderdag. Vitens vroeg gebruikers twee weken geleden zuinig aan te doen met drinkwater. Is dat nog nodig?

Het is inderdaad natter dan normaal, concludeert Weerplaza. In juni en de eerste anderhalve week van juli viel een aanzienlijke hoeveelheid neerslag. Door alle buien is er volgens de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van dreigend watertekort geen sprake meer. Woensdag verlaagde de LCW zijn niveau van 1, dreigend watertekort, dat sinds mei gold, naar 0. Dat betekent weer normaal waterbeheer.

De neerslag zorgt voor een verlichting van de droogte, maar droog is het nog steeds. Het jaarlijkse gemiddelde volgt de grafiek van de vijf procent droogste jaren sinds de start van de metingen. Door de regen van de afgelopen weken is het neerslagtekort hooguit gestabiliseerd. Onderaan de streep staat een tekort van 183 millimeter. Dat valt normaal gesproken in twee à drie maanden.

Waar is het droog: aan de oppervlakte of dieper in de grond?

Er is een verschil tussen droogte aan de oppervlakte en de grondwaterstand. Neem Twente: door de combinatie van veel zon en relatief veel neerslag schieten gewassen zoals maïs uit de grond. Op het oog ziet de natuur er gezond en groen uit.

Het waterschap in Twente, Vechtstromen, hanteert echter verschillende vormen van droogte. De toplaag van de aarde is door alle regenval goed vochtig. Dat is op de korte termijn goed nieuws voor boeren. “Maar dieper naar onder is het nog altijd te droog”, zegt een woordvoerder. “Ik snap dat mensen die net vakantie hebben denken: dit is balen", zegt hij over de regen. “Maar wat ons betreft mogen er nog veel meer gestage buien vallen. Pas dan herstellen grondwatertekorten.”

Zestig procent van het gebied van Vechtstromen is volledig afhankelijk van regenwater omdat er geen water omhoog gepompt kan worden. Met 4500 kilometer sloten en beken probeert het waterschap de gevallen neerslag nu vast te houden, bijvoorbeeld door de stuwen omhoog te zetten. Ook kan het waterschap water proberen vast te houden met begroeiing op de bodem en oevers van de waterlopen. Dan trekt het de bodem in. Maar teveel begroeiing kan ook weer niet: als er hoosbuien vallen moet het water wel worden afgevoerd.

Tip: zet een regenton in de tuin

Vooral in Oost- en Zuid-Nederland zijn de grondwaterstanden nog niet hersteld. In andere delen van het land al wel. Wat betekent dat voor ons drinkwater? In het westen zijn er momenteel geen acute problemen. Er is (veel) neerslag gevallen in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas waardoor drinkwaterbedrijven die uit de rivieren putten momenteel voldoende hebben.

Bij Vitens, onder meer drinkwaterleverancier in Overijssel, blijft het motto: wees zuinig. De neerslag van nu verandert niet veel voor het waterbedrijf, dat vooral tijdens hete dagen in de problemen komt door een piek in het waterverbruik. Hun tip: zet een regenton in je tuin. Of had dat eigenlijk al voor al die buien gedaan. Met het opgevangen regenwater kan op warme dagen de tuin beregend worden. En douchen? Dat kan altijd, wat Vitens betreft. Maar liever niet te lang.

