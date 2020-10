Het regent berichten uit de regio’s: de Pieten zullen niet meer zwart zijn

Hij staat in de lange rij van dingen die niet doorgaan, tussen de festivals en de carnaval: de intocht van Sinterklaas. Geen gemeente durft het aan een intocht te organiseren, met het coronavirus. Toch houdt het sinterklaasfeest de gemeenteraden bezig. Nu het toch even minder actueel is, neemt de een na de ander het besluit om in 2021 alleen nog roetveegpieten toe te staan.

Waren het vorig jaar nog vooral gemeenten in de Randstad die overgingen op de roetveegpiet, nu gaan ook gemeenten en scholen in andere provincies overstag.

In Harderwijk zette de burgemeester eerder dit lokale politici en het intochtcomité om de tafel. De politici hadden in een motie gevraagd om een ‘inclusief sinterklaasfeest’, het comité wilde wel roetveegpieten, maar die liefst heel langzaam invoeren. De uitkomst is dat ook Harderwijk aan de roetveegpiet gaat.

Zwolse basisscholen verbannen Zwarte Piet

In de regionale kranten regent het de laatste maand berichten. Geen intocht, staat er, maar ook geen Zwarte Piet meer. Vorige week bijvoorbeeld kwam het bericht dat de pieten in Deventer, Schalkhaar, Bathmen en Diepenveen niet meer zwart zullen zijn. Vorig jaar nog was de ophef gigantisch toen burgemeester Ron König van Deventer eiste dat er roetveegpieten bij de intocht zouden zijn.

Dan Zwolle. Op geen enkele Zwolse basisschool komt dit jaar nog een zwart geschminkte Piet op bezoek, zo spraken de gezamenlijke schoolbesturen met elkaar af. “Het is belangrijk dat álle leerlingen en ouders zich welkom voelen op school”, stellen de scholen in een persbericht, “en dat alle leerlingen en ouders plezier beleven aan het sinterklaasfeest. Zwarte Piet zou dat dat plezier in de weg kunnen staan”.

Apeldoorn had vorig jaar roetveegpieten omdat de intocht daar op televisie werd uitgezonden, maar is nu definitief verkocht: Zwarte Pieten komen niet meer terug. Ook in Zutphen is Zwarte Piet verleden tijd. “Je moet niets organiseren dat mensen kwetst. En een donkerbruine Piet kan niet meer”, zei Martijn Droog, voorzitter van het binnenstadsplatform Zutphen in de lokale krant. Vorig jaar nog meerde Sint in Zutphen af met alleen maar donkerbruine pieten. Ook de gemeenteraad van Waalre besloot: als Sint ooit weer de gemeente in komt, dan heeft hij roetveegpieten bij zich.

Demonstranten plakken posters

Niet iedereen is het eens met de ontwikkeling. Vanuit de Haarlemmermeer trok eerder deze week een groep demonstranten naar Deventer, Hengelo, Enschede en Oldenzaal, om daar posters te plakken op het gemeentehuis. “De politiek gaat niet over Zwarte Piet”, vinden de demonstranten. Op Facebook zijn ze niet meer welkom, maar op hun internetpagina verwelkomen ze verheugd het Zwarte Pietenjournaal van omroep Ongehoord Nederland.

“Die mensen voeren een strijd in de marge”, zegt Henk Zielstra, voorzitter van scholengroep Archipel op Walcheren. Op alle scholen van Zielstra is Zwarte Piet taboe. Dit jaar zijn er andere Pieten, maar volgend jaar komt er geen enkele Piet meer. “De naam Piet blijft toch een connotatie houden met Zwart. De hele figuur is niet meer uit te leggen.”

Grijs als as

Die strijd is nog niet overal gestreden. In Breda heeft het intochtcomité zijn Pieten aangepast. Ze zijn niet langer ‘zwart als roet’, maar ‘grijs als as’. Op de website van het comité is te zien hoe dat eruitziet: de Pieten dragen donkergrijze schmink, die bijna niet van zwart te onderscheiden is. De gemeenteraad van Breda heeft streng laten weten dat het lichter grijs moet zijn.

Ook Dronten is nog niet helemaal om; daar is afgesproken dat Zwarte Piet ‘op termijn’ zal verdwijnen. Die termijn is ‘over een jaar of drie’. Zelfs in Friesland, waar menig sinterklaascomité vorig jaar nog zei dat er nooit iets aan Zwarte Piet zou veranderen, hebben nu 107 scholen besloten dat er alleen nog maar roetveegpieten komen.

