Het Red-Team, criticaster van de coronamaatregelen, stopt. ‘Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid’

Het Red Team, een groep experts die het coronabeleid van de regering kritisch volgt, stopt ermee. De groep heeft besloten om zichzelf op te heffen. In een verklaring op de website licht het team het besluit toe. ‘De keuzes die nu gemaakt moeten worden, zijn fundamenteel politiek van aard. Waarbij de belangrijkste vraag is: Is het in wettelijk en ethisch opzicht verantwoord om dit virus te laten circuleren? In die discussie heeft het C19RedTeam niets te zoeken.’

Het Red Team ontstaat vorig jaar. De kiem werd gelegd door veldepidemiologen Arnold Bosman en Amrish Baidjoe, gezondheidseconoom Xander Koolman en de gepensioneerde Wim Schellekens, voormalig huisarts, ziekenhuisbestuurder en hoofdinspecteur bij de Gezondheidsinspectie.

Op 22 juli 2020 schrijven zij een brief aan het kabinet met daarin de observatie dat het aantal nieuwe infecties in een week tijd is verdubbeld. Het viertal geeft een onderbouwd advies en stelt dat het kabinet binnen drie dagen moet ingrijpen, voor het te laat is. De brief sluit naadloos aan bij de visie die het latere Red Team tijdens de rest van zijn bestaan uitdraagt: ‘snel, krachtig en dus ook kort ingrijpen, voorkomt schade aan de maatschappij, gezondheidsschade en spaart mensenlevens.’

De brief komt in juli voor veel mensen uit de lucht vallen: wereldwijd grijpt men de zomer aan om bij te komen van de eerste golf van het coronavirus, die voor zoveel ellende had gezorgd. Op dat moment gelden er in Nederland relatief weinig corona-beperkingen, veel kabinetsleden zijn op vakantie. Op 22 juli worden door het RIVM 170 nieuwe besmettingen gemeld. Een dergelijk laag aantal nieuwe infecties is sinds die zomer nooit meer voorgekomen.

Tunnelvisie voorkomen

Achteraf krijgt het viertal gelijk, zij het pas maanden later als het kabinet in najaar hard moet ingrijpen om de grote toename van het aantal nieuwe infecties en ziekenhuisopnames tegen te gaan. Na 13 oktober moeten alle cafés en restaurants hun deuren weer sluiten.

Inmiddels is dan het Red Team ontstaan en uitgegroeid tot een club met daarin twaalf deskundigen waar politiek Den Haag naar luistert. Leden zitten aan talkshowtafels en mogen de Tweede Kamer vertellen hoe de complexe bestrijding van het virus beter kan. De term Red Team komt uit het bedrijfsleven en is bedacht om tunnelvisie te voorkomen.

Opnieuw kleuren de coronakaarten dieprood en neemt de crisis in omvang toe. In vele opzichten staan we, qua onzekerheid, weer op een vergelijkbaar punt als in maart 2020.



Er lijkt geen beroerder moment om afscheid te nemen. En toch doen we dat👇https://t.co/mgTgftZmjF pic.twitter.com/ztgvJUy98j — Red Team C19NL (@C19RedTeam) 1 november 2021

Gedurende de winter brengt het Red Team te pas en te onpas adviezen uit, bijvoorbeeld als vlak voor de jaarwisseling duidelijk wordt dat er varianten van het coronavirus rondgaan waar mensen vatbaarder voor zijn. Onduidelijk is in hoeverre de adviezen de werkkamers van premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge bereiken.

In februari besluit het Read Team om een stap terug te nemen en alleen op de achtergrond te blijven bestaan. De leden zijn het niet eens met de gekozen strategie van het kabinet, dat accepteert dat het virus zich op een zeker niveau blijft verspreiden. Het Red Team wil ‘zero covid', een beleid waarbij verspreiding van het virus wordt geminimaliseerd.

Daarna schrijft het Red Team geen advies meer. Wel blijven verschillende leden actief in de media of op sociale media zoals Twitter. Daar blijven ze hameren op het belang van vroeg ingrijpen tegen de verspreiding van het virus.

Vaccin geen magisch middel

In de afscheidsbrief constateert het Red Team dat daarvan nu nog altijd geen sprake is. ‘Opnieuw kleuren de coronakaarten dieprood en neemt de crisis in omvang toe. De besmettingen stijgen hard, de ziekenhuis- en IC opnames nemen toe, de zorg is in zijn geheel overbelast en in de verpleeghuizen gaat het weer de verkeerde kant op. Er wordt steeds meer gesproken over een ‘epidemie van ongevaccineerden’. Of dat waar is of niet doet weinig ter zake. Uit de data blijkt dat onze kwetsbaren toch weer geraakt worden.’

Volgens de deskundigen zijn de beschikbare coronavaccins geen ‘magisch middel dat een einde zal maken aan de pandemie.’ Desalniettemin noemt het Red Team vaccineren een ‘topprioriteit’ omdat de vaccins een belangrijk hulpmiddel vormen naast andere ‘niet farmaceutische middelen.’ Met dat laatste doelt het Red Team om maatregelen zoals het houden van anderhalve meter afstand of het dragen van een mondneusmasker.

Afsluitend haalt het Red Team nog één keer uit naar het kabinet. ‘Tegenmacht, de menselijke maat, steeds vaker blijkt dat deze kernwaarden in onze samenleving zoek zijn. De zorg is nu echt stuk. Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid. Gezichtsverlies en beeldvorming lijken voor de buitenstaander een onevenredig groot aandeel te hebben in het beleid.’

Op de vraag wat het Red Team heeft bereikt schrijft het zelf: ‘dan hopen we dat we hebben aangetoond dat een ‘Red Team’ als het onze - met dezelfde mate van onafhankelijkheid - tijdens crises absoluut noodzakelijk is, zeker naarmate de crisis langer duurt en aan complexiteit wint.’

Lees ook:

Het Red Team: ongewild boegbeeld in het coronadebat

Terwijl het grootste deel van Nederland er in de zomervakantie van 2020 ondanks het c-woord het beste van maakte, klom veldepidemioloog bij het internationale Rode Kruis Amrish Baidjoe met drie gelijkgestemden in de pen. Hoe het Red Team ongewild boegbeeld werd van het coronadebat.