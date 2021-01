Het protest wordt overschreeuwd door doelloos geweld. ‘Eindelijk weer iets waar ik adrenaline van krijg’

De chaos is compleet als iemand in de menigte besluit met straatklinkers de ruiten van het centraal station in Eindhoven te bekogelen. Omstanders omarmen het idee, gewoon omdat het kan. Een regen van stenen volgt. Het is half vijf, de politie staat al enige tijd machteloos tegen het massale geweld. Terwijl verderop een auto uitbrandt, gaan alle ramen aan diggelen. Het is de aanzet tot de plundering van winkels in het station.

Honderden relschoppers gaan dan al enige tijd hun gang. Ze trekken een spoor van vernieling door het centrum. Straatstenen liggen links en rechts klaar als wapen tegen langsrijdende politiebusjes. Fietsen worden lukraak uit stallingen gepakt en opgestapeld, om een barrière te vormen tegen diezelfde busjes. Met vereende krachten gaan palen met beveiligingscamera’s tegen de grond, onder luid gejuich.

Dit is Eindhoven op zondagmiddag. In andere steden zijn er ook protesten. Zoals Amsterdam, waar het Museumplein op last van burgemeester en politie wordt ontruimd, omdat er veel te veel mensen zijn. Honderd worden er gearresteerd. En in het Limburgse Stein waren er rellen na het ingaan van de eerste avondklok en werd – ook daar – een noodverordening afgekondigd.

Waterkanon

Maar in Eindhoven komt het tot een veldslag. De eerste keer dat de vlam in de pan slaat, is rond 14 uur. Op het 18 Septemberplein grijpt de politie in als demonstranten zich niet aan de veiligheidsregels houden en de eerste voorwerpen door de lucht vliegen. Met een waterkanon wordt begonnen het plein schoon te vegen. Maar door een lekke band kan het waterkanon zijn karwei niet afmaken.

De avond voordien was de aandacht weer eens opgeëist door Urk, waar tientallen mensen de straat op gingen. Misschien wilden ze protesteren tegen de avondklok, maar het werd vuurwerk afsteken, stenen gooien naar de politie, en vernielen. De rel werd afgesloten met het in de fik steken van een teststraat van de GGD. De woede en frustratie van Cees van den Bos, burgemeester op Urk, bereikte het kookpunt, toen een dag later een cameraploeg van de NOS, die de ravage kwam filmen, door Urker jongeren met pepperspray werd belaagd.

Relschoppers maken een brandstapel in Eindhoven. Beeld ANP

Maar dit is Eindhoven, zondagmiddag. Wie de geweldplegers precies zijn, is nog onduidelijk. Maar zeker is dat relschoppers zich hebben gemengd met mensen die in Eindhoven komen demonstreren. Demonstraties die overigens door burgemeester John Jorritsma zijn verboden. Zoals die van de anti-islambeweging Pegida. Ook Nederland in Verzet had aangekondigd naar de Lichtstad te komen om te ageren tegen het kabinetsbeleid.

Degenen die deze middag het heft in handen nemen, zijn echter jongeren zonder enige boodschap. “Eindelijk weer iets waar ik adrenaline van krijg”, roept iemand nadat hij succesvol is gevlucht voor het traangas. Geweld tegen verveling, zo lijkt het.

Maar ook degenen die hier staan tegen de kabinetsplannen, hekelen vooral het politieoptreden. “Dit is onderdrukking”, vindt een man met ‘Stop de lockdown’ op zijn shirt, terwijl een charge wordt uitgevoerd in reactie op een regen van vuurwerk, stenen en golfballen. “Nederland laat zijn ware kleur zien”, roept een jongen die zegt zoveel mogelijk beelden te willen maken van agenten die geweld gebruiken. En uit de menigte klinkt maar weer eens: “Dictatuur, dictatuur, dictatuur”.

Jumbo op station Eindhoven. Beeld ANP

