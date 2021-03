Het prikken gaat minder snel dan minister De Jonge hoopte

Vorige week hebben ongeveer 280.000 mensen een vaccin tegen het coronavirus ontvangen. Dat is dertig procent minder dan de verwachte 400.000 die minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer in het vooruitzicht had gesteld. Dat lag volgens de demissionaire gezondheidsminister dit keer niet aan de beschikbaarheid van vaccins, het lukte niet om de prikcapaciteit volledig te benutten. “We waren iets te optimistisch in de prognose”, zei hij daar maandag over. “En in de praktijk bleek de uitvoering weerbarstig.”

De Kamer uitte vorige week kritiek op het vaccinatiebeleid omdat de voorraad vaccins was opgelopen tot 600.000 stuks. Dat kwam doordat de minister op 14 maart de inentingen met het vaccin van AstraZeneca had stopgezet nadat in Europa enkele tientallen meldingen van ernstige bloedstollingen waren gemeld. Na ruim een week konden de vaccinaties worden hervat.

Er vielen gaten in het vaccinatierooster

Dat ging minder snel dan de minister verwachtte. Een belangrijke oorzaak was volgens hem dat veel zorgmedewerkers in het weekend van 20 en 21 maart een sms-oproep kregen om een afspraak te maken en dat niet iedereen daar meteen gehoor aan heeft gegeven. Daardoor vielen er gaten in het vaccinatierooster. Terwijl de minister juist gehoopt had dat hij de prikcapaciteit had kunnen uitbreiden. Bovendien bleken de huisartsen de vaccins die ze geleverd kregen, iets minder snel weg te werken dan waar het ministerie mee gerekend had.

Niettemin gaat De Jonge ervan uit dat zijn prognoses voor de langere termijn wel worden gehaald. Begin april moeten er drie miljoen prikken zijn gezet, half april vier miljoen en op 1 juli moet iedere Nederlander die dat wil, één keer aan de beurt zijn geweest. De Jonge wil het tempo onder andere versnellen door de huisartsen in de drie noordelijke provincies sneller en meer vaccins te leveren zodat zij meteen ook de 60- tot 62-jarigen kunnen inenten, tegelijk met de 63- en 64-jarigen.

