Het Oranjefeest in Breda was niet meer houdbaar

‘Voor jongeren was zo’n feest echt nodig’

Sanne Geijs (23), Tilburg

“De stress was de afgelopen dagen al niet normaal. Het was zo spannend of het zou doorgaan. Nu baal ik heel erg. Een deel van de commotie snap ik heus wel. Vooral vanuit het ziekenhuis en de vraag of die 925 miljoen euro voor de speciale teststraten niet beter naar de zorg kan. Maar het is ook tijd om dingen te gaan doen. Zelf ben ik het afgelopen jaar in een depressie geraakt. Mijn werk in de horeca viel weg, mijn afstudeerrichting in de evenementensector is een hele onzekere geworden.

Ik zou het bizar hebben gevonden om ineens weer met zoveel mensen dicht bij elkaar te staan en had zeker een traantje weggepinkt. Dat het niet doorgaat vind ik verschrikkelijk. We waren met zijn achten en zouden helemaal uit ons dak zijn gegaan. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, voor veel jongeren was zo’n feest echt nodig. Ik kan nu nog geen begrip opbrengen voor dit besluit.”