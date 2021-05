Het optimisme over versoepelingen is als sneeuw voor de zon verdwenen

Vaak staan er lange nieuwsberichten op de website van het ministerie van volksgezondheid. Soms zijn die een beetje saai. Dit keer is het bericht kort en bondig. Verdere coronaversoepelingen komen er niet voordat het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames afneemt, en zeker niet voor de tweede helft van mei. Nu is het aantal mensen dat in het ziekenhuis wordt opgenomen met corona ‘nog te hoog’.

En dus was er geen persconferentie op dinsdagavond. Geen opening van dierentuinen of attractieparken, nog niet sporten in groepsverband en niet ’s morgens of ’s avonds even een drankje op het terras. Het optimisme van enkele weken geleden, toen er wel versoepelingen werden doorgevoerd, lijkt als sneeuw voor de zon verdwenen.

De reden: een streng advies aan het kabinet van het Outbreak Management Team (OMT), met daarin de corona-adviseurs. Zij constateren dat het personeel in de ziekenhuizen inmiddels wekenlang op de tenen loopt en dat er soms nauwelijks een coronapatiënt bij past. “De situatie is kwetsbaar”, schrijft het OMT. Veel kritieke zorg wordt uitgesteld. De adviseurs stellen een strenge eis: nieuwe versoepelingen zijn volgens hen pas verantwoord als het weekgemiddelde van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames met 20 procent daalt.

Kabinet liet OMT-advies links liggen

Die eis komt niet uit de lucht vallen. Voorafgaand aan het openen van de terrassen en winkels en het afschaffen van de avondklok had het OMT ‘met klem’ geadviseerd deze versoepelingen pas door te voeren wanneer vaststaat dat de besmettingspiek inderdaad achter ons ligt. Toen stelde het OMT nog een afname van 10 procent van het gemiddelde aantal nieuwe ziekenhuisopnames als criteria.

Het kabinet liet het OMT-advies links liggen en kondigde de versoepelingen toch aan. Volgens premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge hield het kabinet zich wel degelijk aan het advies van het OMT, met dit verschil dat de versoepelingen alvast werden aangekondigd, maar pas een week later zouden ingaan.

Maar toen een week later de bezetting in de ziekenhuizen juist was gestegen, volgde er geen afstel. Een zonnige Koningsdag stond voor de deur en politiek Den Haag was in de ban van vrijgegeven notulen van de ministerraad over het toeslagenschandaal. Een dag later werden de terrassen feestelijk geopend.

Rooskleurige modellen

“We nemen een risico”, had premier Rutte erkend. Het kabinet hoopte erop dat de piek in de ziekenhuizen zou ombuigen. Dat bleek ijdele hoop. OMT-lid Marc Bonten verwoordde het dinsdagochtend treffend, op Radio 1. “Als je een risico neemt, kan het ook tegenvallen. Daar begint het nu op te lijken”, zei de arts-microbioloog.

De modellen bleken een iets te rooskleurig beeld te hebben geschetst. In het nieuwste advies constateert het OMT dat de drukte op Koningsdag en de drukte in de winkelstraten illustreren dat de experts er niet meer van uit kunnen gaan dat mensen zich nog aan de coronamaatregelen houden.

Op Koningsdag was het te druk, constateert het Outbreak Management Team. En dus moeten versoepelingen op de lange baan. Beeld ANP

Dat maakt de berekeningen van het RIVM onzeker. Dinsdag kwam het instituut met een waarschuwing. Het maakt zich zorgen om het hoge aantal besmettingen en de forse stijging van het aantal ziekenhuisopnames in jongere leeftijdsgroepen, waarover deze krant zaterdag al berichtte.

Voor versoepelingen moeten mensen even geduld hebben en zich weer aan de maatregelen gaan houden, aldus het RIVM. Hoeveel geduld is onduidelijk. Maar volgens de experts gloort er door het vele vaccineren wel degelijk hoop. Op dit moment lijkt het aantal ziekenhuisopnames zich namelijk te stabiliseren. Als er straks sprake is van een duidelijke daling, dan is de kans heel groot dat die daling aanhoudt. Ook als er dan alsnog verder wordt versoepeld.

Lees ook:

Veel minder diagnoses van hepatitis – en dat is geen goed bericht

Het aantal diagnoses van chronische hepatitis B en C is gedurende de coronapandemie met 40 procent afgenomen.