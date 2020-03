Het openbare leven valt nu echt stil. ‘Nederlanders, let een beetje op elkaar’

Alle scholen dicht, cafés en restaurants dicht, sportclubs dicht. Het kabinet neemt dusdanig drastische maatregelen in de strijd tegen het coronavirus, dat het openbare leven abrupt tot stilstand komt.

Ouders moeten de komende drie weken hun kinderen thuis houden. Eet- en drinkgelegenheden zijn sinds zondag 18.00 uur niet meer toegankelijk. Wie buiten op straat loopt, of boodschappen doet, dient minimaal anderhalve meter afstand te bewaren van andere mensen. Met deze instructies gaat de coronacrisis een nieuwe fase in. “Dit raakt ons allemaal”, zei minister Bruno Bruins (medische zorg) op een persconferentie. “Daarom deze boodschap: Nederlanders, let een beetje op elkaar.”

Lees hier welke maatregelen allemaal gelden tot 6 april.

Toespraak Rutte

Het zijn uitzonderlijke tijden. Minister-president Mark Rutte spreekt maandagavond stipt om 19.00 uur het land toe, te zien bij NPO en RTL. De premier zal ingaan ‘op de moeilijke situatie waarin wij ons bevinden’ en de burgers willen voorbereiden op andere maatregelen die de komende weken en maanden volgen. Het doet denken aan de historische tv-toespraak die premier Joop den Uyl hield in 1973, ten tijde van de oliecrisis.

Minister Bruins liet al doorschemeren dat de kans klein is dat Nederland nu voldoende gewapend is tegen het coronavirus. Het kabinet houdt maandag nieuw crisisberaad waar naar alle waarschijnlijkheid wordt gesproken over nog verdergaande ingrepen. Want hoe lang kunnen de stations openblijven? Komt er scherpere grensbewaking, zoals in Duitsland? Wordt het vliegverkeer verder aan banden gelegd?

Verlenging ligt op de loer

Maatschappelijke ontwrichting, waar het kabinet de afgelopen dagen zo bang voor was, is onontkoombaar. Rechtbanken en gerechtshoven sluiten voorlopig hun deuren; alleen ‘urgente zaken’ gaan door. Wat dit betekent voor de MH17-strafzaak, is nog niet helder. De uitvoering van alle taakstraffen wordt opgeschort. In hoeverre de Tweede Kamer nog kan functioneren? De verwachting is dat de Kamerleden alleen de strikt noodzakelijke debatten nog zullen voeren.

Kinderen moeten dus in ieder geval drie weken lang thuis worden vermaakt. Alleen ouders met ‘vitale beroepen’ (zorg, openbaar vervoer, brandweer, politie) mogen hun zoons en dochters naar school brengen waar een vorm van opvang zal zijn. Wanneer het onderwijs wordt hervat, is onduidelijk. De maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april, maar verlenging ligt op de loer. De economische gevolgen zijn gigantisch, zeker voor de horeca en de luchtvaart.

Onrust in de samenleving

Het zijn niet veranderde wetenschappelijke inzichten die hebben geleid tot deze extra maatregelen, het komt door onrust in de samenleving. Minister Arie Slob (onderwijs) liet zaterdag nog weten dat er ‘op dit moment geen reden is om te stoppen met lesgeven’. Hij baseerde zich op de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kinderen spelen nauwelijks een rol bij de verspreiding van het coronavirus, concluderen de wetenschappers van het RIVM.

Dit weekeinde nam de druk op het kabinet om de scholen te sluiten steeds verder toe. Vanuit de Tweede Kamer en vanuit het onderwijs zelf. Scholen kondigden aan kinderen naar huis te sturen, ongeacht de opvatting van het kabinet. De Federatie Medisch Specialisten riep het onverantwoord te vinden als de scholen niet dicht zouden gaan. Dat resulteerde in spoedberaad, zondagmiddag, met Slob en het RIVM. Na afloop zei de minister dat er veiligheidsrisico’s op scholen ontstaan omdat leraren thuis blijven. “Er leven zorgen bij de ouders en ik begrijp die.”

Nog maar een week geleden kondigde de premier aan dat handen schudden niet meer de bedoeling was. Een paar dagen later moest iedereen zoveel mogelijk thuis werken. Inmiddels dreigt de crisis de samenleving te verstikken. Waar dit ophoudt weet niemand.

Lees ook:

De scholen zijn opgelucht, maar hoe moeten ze nu verder?

Er is opluchting dat het kabinet scholen en kinderopvang sluit. Wat dat betekent voor eindexamenkandidaten is nog niet duidelijk.