Het OMT ziet wel wat in een vroege kerstvakantie, maar het onderwijs staat niet te trappelen

Met nog drie weken te gaan tot de kerstvakantie rees toch weer de vraag: moeten de basisscholen niet een week eerder dicht? Naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer boog het OMT zich erover en concludeerde ja.

Kerst is een risicoperiode, omdat jongere en oudere leden van een familie bij elkaar komen, noteert het team van experts. Daarom kan het nuttig zijn om de kerstvakantie te vervroegen, zodat de kinderen een week ‘in de eigen gezinsbubbel’ kunnen blijven met minder kans op besmettingen en minder kans op transmissie tijdens de kerst. Onderzoeksdata om dat advies te onderbouwen is er niet, zegt het OMT erbij. Daarvoor was de tijd te kort.

Terughoudend ontvangen

De onderwijssector neem dat advies vooralsnog ter kennisgeving aan. Weer een aanpassing, bovenop de regels die de afgelopen weken al werden afgekondigd, de sector staat duidelijk niet te trappelen. De PO-raad, de koepel van basisscholen, wijst erop dat dit bij uitstek een schoolweek is waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen grote aandacht krijgt, en dat is nou net een punt dat heel moeilijk met online lessen is op te vangen.

Ook het kabinet is beleefd terughoudend: “Een week meer vakantie is een week minder school”, staat in het eerste commentaar op het OMT-advies, “en dat is in een situatie van leerachterstanden niet wenselijk.” Het voorstel wordt meegewogen als het kabinet op 14 december de algehele stand van zaken opmaakt, maar niet eerder.

Scholen die door ziekteuitval het rooster niet meer rond kunnen krijgen kunnen uiteraard wel sluiten. Ook hebben scholen de mogelijkheid om, in overleg met de betrokkenen, zelf de kerstvakantie aan te passen. Zolang ze uiteindelijk maar aan het verplichte aantal schooluren komen. Een school kan bijvoorbeeld kiezen voor eerder dicht, en ook eerder weer open, waardoor het aantal lesuren niet wijzigt. Al zal dat vast stuiten op praktische bezwaren met geplande vakanties.

Testen in de onderbouw

Het OMT liet zich ook uit over een ander heikel thema op de basisscholen: de zelftests. Die worden nu dringend geadviseerd in de groepen 6, 7 en 8, in lijn met de maatregelen die het kabinet op de laatste persconferentie aankondigde. Wat het OMT betreft gaan ook de jongere kinderen zelftesten: vanaf groep 1, staat in het advies.

Los van de wenselijkheid, is zoiets volgens het kabinet logistiek nu niet te doen. Het ministerie van onderwijs wijst erop dat voor de bovenbouw alleen al 2,4 miljoen zelftests nodig zijn voor twee weken. “Een uitrol daarvan lijkt dan ook niet op korte termijn te realiseren”, laat het aan de Tweede Kamer weten.

