Het OM verdenkt een vrachtwagenchauffeur van veroorzaken dodelijk ongeluk bij snelwegblokkade

Bij dat ongeval, afgelopen vrijdag, kwam een 56-jarige motorrijder om het leven. Het OM onderzoekt momenteel of dit ongeluk te herleiden is naar de snelwegblokkade. Boerenorganisatie Agractie had opgeroepen om op vrijdagmiddag 15 juli om 15:00 ‘het land plat te leggen’, door onder andere snelwegen te blokkeren, wat op diverse plekken in het land kortstondig gebeurde.

Eén van de mannen die wordt verdacht heeft die dag rond 15:00 uur zijn vrachtwagen stilgezet op de A28. Hierdoor ontstond achter hem een file, waarin het tot een ongeval kwam. Daarbij waren de motorrijder en een 55-jarige chauffeur van een bestelbus betrokken. Ook deze bestuurder is aangemerkt als verdachte.

Het hoe en waarom van het incident moet blijken uit het onderzoek, meldt het OM, ‘waardoor er nu nog geen conclusies kunnen worden getrokken.’ Beide verdachten zijn verhoord en vrijgelaten. “Het stilzetten van voertuigen op doorgaande wegen kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. Dat blijkt wel uit het tragische ongeval van afgelopen vrijdag”, zegt hoofdofficier van justitie Diederik Greive van het parket Noord-Nederland.