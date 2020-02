Het OM herhaalt: géén politieke beïnvloeding rond rechtszaak Wilders

Loeidik waren ze, de mappen die Geert Wilders woensdag naast zich neerzette in het beklaagdenbankje van de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Wilders en zijn advocaat hadden de 475 ­documenten nog niet kunnen doorspitten, het Openbaar Ministerie wel. En het OM blijft bij zijn eerdere standpunt: er is geen sprake geweest van politieke beïnvloeding in de zaak tegen de PVV’er.

Maandag maakte minister Ferd Grapperhaus (justitie en veiligheid) de resultaten van een intern onderzoek openbaar. De opgeduikelde ­e-mails, tekstberichten en agendapunten bevatten communicatie van zijn ministerie en het OM over de ‘minder Marokkanen’-uitlatingen van Wilders, waarvoor hij terechtstaat. Gisteren hervatte het hoger beroep.

Wilders wilde al het interne contact inzien omdat hij ervan overtuigd is dat in 2014 toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten of diens departement druk op het OM heeft uitgeoefend. De strafzaak is ‘een politiek proces’, zo blijft Wilders herhalen.

Uit eerder onderzoek bleek dat Opstelten het proces nauwgezet volgde. De Volkskrant meldde dinsdag dat Opsteltens voorganger, Hirsch Ballin, zich ook intensief bemoeide met de kwestie.

Woedend

Het hof besloot besloot Wilders tijd te gunnen om de documenten te bestuderen. Toch reageerde hij alvast. Hij verweet de advocaten-generaal dat zij de rechtsstaat naar een dieptepunt hebben gebracht en verblind zijn door haat jegens hem en de PVV. Een woedende advocaat-generaal zei nog nooit met die woorden te zijn aangesproken door een verdachte. “We zullen het nooit eens worden over de conclusie, maar het gaat te ver om te zeggen dat we leugens verkopen.”

In maart wordt het proces, dat al bijna zes jaar duurt, voortgezet. In eerste aanleg werd Wilders door de rechtbank veroordeeld voor groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. Er werd geen straf opgelegd.

