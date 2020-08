Het nieuwe magazine Tijdgeest als antwoord op de tijdgeest

Als nieuwsmerk kijken we voortdurend naar nieuwe ontwikkelingen om de kwaliteit van de krant, site en vormgeving te verbeteren en bij de tijd te blijven. Niets is zo vervelend als krant of als bedrijf om de tijdgeest niet aan te voelen en de boot te missen. Er zijn talloze voorbeelden van merken die het niet gered hebben, omdat ze niet wilden of konden innoveren. Zo hebben we de afgelopen jaren veel energie gestoken in onze digitale platforms.

In dit perspectief heb ik de vernieuwingsdrang van Trouw diverse malen vergeleken met een immer ronddraaiend wiel. De krant van nu is een andere krant dan die van vijf, tien, twintig of veertig jaar geleden. Zo gingen we van broadsheet naar tabloidformaat (excuus voor de Engelse woorden), de kerkpagina veranderde in religie&filosofie en kreeg ook diverse malen een andere plek. Columnisten kwamen en vertrokken weer. Er kwamen nieuwe katernen en soms werden die weer samengevoegd. Zo ontstond in 1999 de Verdieping, een decennium eerder Letter&Geest en tien jaar geleden Tijd.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan Beeld Werry Crone

De redactie en uitgever moeten een scherp oog hebben voor ontwikkelingen in de samenleving en voor veranderende behoeften onder lezers en potentiële lezers. Om fris en aantrekkelijk te blijven sleutelen we voortdurend aan vorm en inhoud. Zo filosofeerden we 1,5 jaar geleden een keer over een nieuw zaterdagmagazine, waar Andrea Bosman, chef van ons katern Tijd, een naam op plakte: Tijdgeest. Dat voelde goed. Het denken kwam in een stroomversnelling toen duidelijk werd dat het insteken van twee magazines in de krant, met minder krantenbezorgers, steeds meer problemen opleverde.

Tijdgeest wil een journalistiek antwoord vormen op de vragen over de huidige ingewikkelde tijden (politiek, sociaal, economisch en maatschappelijk) in Nederland en de rest van de wereld. De informatiebehoefte onder mensen is zeer groot. Intellectueel, goed geschreven, met vernieuwende vormgeving, met lichtere en zwaardere onderwerpen. En met vanzelfsprekend veel aandacht voor literatuur en non-fictie.

Wij wensen u veel leesplezier toe in Tijdgeest.

