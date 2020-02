Het nieuwe coronavirus komt steeds dichter bij Nederland

Een Duitser die met het nieuwe coronavirus is besmet, verbleef een week geleden in de provincie Limburg. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde dinsdagavond dat bij de man het virus is vastgesteld. Het gaat volgens de burgemeester Herbert Corsten van buurgemeente Selfkant om een 47-jarige man uit de de gemeenten Gangelt, hemelsbreed ruim vijf kilometer vanaf de Nederlandse grens. Dat zij Corsten tegen de Limburgse regionale omroep L1.

De GGD is gestart met een contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met wie de man in Limburg in contact is geweest en wordt van die personen de gezondheid getest. Als zij klachten krijgen, worden ze geïsoleerd met als bedoeling het verspreiding van het virus tegen te gaan. Het RIVM heeft niet bekendgemaakt waar in Limburg de man precies verbleef.

In de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen werd dinsdag een man met een zware longontsteking opgenomen in een ziekenhuis in Erkelenz na een besmetting met het nieuwe coronavirus. De man zou in kritieke toestand verkeren en is geïsoleerd. De echtgenote van de man vertoont ook symptomen, maar het is nog onduidelijk of ze is besmet met het virus. Volgens bronnen van de Rheinische Post komt het echtpaar uit Selfkant, vlakbij het Nederlandse Sittard.

In een video op Facebook vertelt Stephan Pusch, de hoogste gezagvoerder in de regio Heinsberg, dat er een crisisteam is geformeerd. De autoriteiten in de regio, het gebied over de grens met de Nederlandse provincie Limburg, hebben uit voorzorg besloten dat scholen en kinderdagverblijven woensdag dicht blijven. Pusch vraagt de inwoners van zijn regio om discipline en waakt voor paniek: mocht iemand klachten hebben adviseert de gezagvoerder diegene om thuis te blijven en vanuit daar een een dokter te bellen, om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt nog gekeken of meer maatregelen nodig zijn.

Aantal besmettingen in China buiten provincie Hubei fors gedaald

China heeft de waarschuwing voor het nieuwe coronavirus in de noordwestelijke provincies Binnen-Mongolië en Xinjiang en de zuidwestelijke provincie Sichuan afgeschaald. Het risico om het virus in deze provincies op te lopen, is volgens staatspersbureau Xinhua verder teruggelopen.

In China overleden dinsdag 52 mensen als gevolg van Covid-19. Dat zijn er 19 minder dan een dag eerder. Alle dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Hubei. Ook lag het aantal nieuwe besmettingen met 406 ruim honderd gevallen lager dan maandag. Op vijf gevallen na waren alle besmettingen in Hubei.

Het totaal aantal doden door het coronavirus in China is opgelopen naar 2715. Volgens de autoriteiten zijn 78.064 mensen besmet.

De Chinese autoriteiten hebben in de stad Nanjing 94 passagiers van een vliegtuig uit Zuid-Korea in quarantaine geplaatst, nadat bij drie Chinese passagiers koorts werd vastgesteld. De drie passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

