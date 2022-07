Het Nationaal Militair Museum toont de roemrijke, maar ook verschrikkelijke historie van de F-16

Knop om. Vlieger Joost ‘NIKI’ Luijsterburg gooit de stuurknuppel naar achteren. Go! Met een donderend geraas stijgt de F-16 Fighting Falcon op. De hitte van de uitlaat doet het beeld vervagen.

Het zou zo een scène kunnen zijn uit de populaire film Top Gun: Maverick, waarin straaljagerpiloot Maverick zijn kunsten vertoont. Maar dan echter, want het decor is het Militair Museum in Soesterberg, de oude vliegbasis waar de F-16 ooit echt opsteeg. Het podium trilt als het lawaai van de motor aanzwelt en in het midden staat een echte F-16. Het is de climax van de tentoonstelling F-16: 50 jaar Fast Forward.

“Er zit een ontegenzeggelijk romantische kant aan de F-16”, zegt John Sijmonsbergen. Hij is militair historicus en sinds begin dit jaar directeur van het museum. “Voor een groot deel is dat ook waar. Maar goed, Tom Cruise (die Maverick speelt, red.) is wel helemaal over de top, zogezegd.”

Op één na grootste vloot van de wereld

De Koninklijke Luchtmacht nam de F-16 in 1979 in gebruik als opvolger van de F-104 Starfighter. In 1992 kende de F-16 zijn hoogtepunt in Nederland. Toen stonden er 187 toestellen op de vliegbases. “Nederland had de op één na grootste vloot van de wereld, na de Verenigde Staten.”

Eigenlijk zou de F-16 zo’n twintig jaar meegaan, maar het toestel bleek wonderbaarlijk goed aan te passen voor taken die bij het ontwerp niet bedacht waren. “De F-16 werd oorspronkelijk ontwikkeld als air-to-air toestel, maar de laatste jaren wordt hij vooral ingezet voor het ondersteunen van grondtroepen, vooral door het uitvoeren van bombardementen.” Voorbeelden zijn de oorlog in voormalig Joegoslavië, de Irak-oorlog en Afghanistan. “En onlangs hebben Nederlandse toestellen nog aan de grens met Oekraïne gevlogen.”

Het toestel fascineert Sijmonsbergen. De kracht, de snelheid, de historie. “Van de vliegers hoor je dat je boven op het toestel zit.” Dit omdat de koepel echt uit het toestel steekt.” ‘Je trekt hem aan’, zeggen ze dan.”

Manja Blok deed de enige Nederlandse luchtaanval rond Srebrenica Hoe onwerkelijk en moeilijk de missies van F-16 vliegers kunnen zijn, wordt duidelijk in een film van het museum. Manja Blok, de eerste vrouwelijke F-16 vlieger ter wereld, werd ingezet tijdens de oorlog in het voormalig Joegoslavië. Ze voerde de enige luchtaanval uit van de Nederlanders rondom de val van Srebrenica. Het was juli 1995, de burgeroorlog was in volle gang. De ‘veilige’ enclave wordt belegerd. “Wij waren wel in te zetten, maar de toestemming kwam niet af. Het was elke keer opwarmen voor de missie.” Maar er gebeurde weinig. “Uiteindelijk was het alleen maar rondjes draaien, rondjes draaien”, zegt ze. Totdat de toestemming kwam. Ze bombardeerde Servische tanks die richting Srebrenica oprukten. Het mocht niet baten, want verdere luchtsteun werd verboden. “Dat was van hogerhand, dat was politiek. Het enige dat jij hoort in het cockpitje is van: erheen, gooien, terug, wegwezen. Niet meer ingaan.” Twee dagen later viel Srebrenica.

Een verschrikkelijk voorwerp

Maar aan de romantiek zit ook een andere kant: “Het is een icoon. En tegelijk een wapen dat nu gebruikt wordt om onze vrede te verdedigen.” Hij wijst in het museum om zich heen naar de tanks en andere wapens. “Dat geldt voor veel machines die hier staan. Het kan een technisch gaaf apparaat zijn, maar tegelijk ook een verschrikkelijk voorwerp.”

Zo bleek drie jaar geleden dat een Nederlandse F-16 in 2015 een bom had gegooid op een wapenfabriek in Irak. Door de explosie en een reeks vervolgexplosies kwamen zeventig mensen om en vielen honderden gewonden. De Nederlandse vlieger hoorde het naar eigen zeggen pas later. Hij vond het een misselijkmakende gedachte.

Door bezuinigingen is de vloot enorm teruggebracht. Over twee jaar zijn er nul toestellen over en is de F-35 (Joint Strike Fighter) na jaren van problemen en budgetoverschrijdingen dan toch heer en meester in het Nederlandse luchtruim.

Overigens komt in geen van beide Top Gun-films een F-16 voor. De film draait om vliegers van de marine, en de F-16 kan helemaal niet vanaf een vliegdekschip opstijgen. In de eerste Top Gun zit Tom Cruise in een F-14 Tomcat, het broertje van de F-16. In de tweede film zit hij in een F-18.

F-16: 50 jaar Fast Forward is vanaf 17 juli te zien in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg.

