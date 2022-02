Het nachtleven biedt dragqueen Curvalicious Diamond een veilige haven. ‘Kan mezelf zijn in het donker’

“Zullen we maar een nummertje doen?” vraagt Curvalicious wat ondeugend aan Albert van den Oever, de eigenaar van het Groningse The House of Scandal, een van de twee enige Nederlandse dragshowbars. Met hakken van meer dan twintig centimeter loopt ze naar het podium. De rookmachine gaat aan, alle ogen zijn op haar gericht. ‘When loves takes over’ van David Guetta knalt door de speakers en theatraal begint ze foutloos te playbacken.

Wietze Hoekstra

Overdag is Curvalicious Diamond gewoon de Friese Wietze Hoekstra (24), die werkt in de Blokker en bijna klaar is met de opleiding detailhandel management. De pandemie viel hen zwaar (Wietze is non-binair, maar in drag identificeert die zich als vrouw). “Ik heb veel geworsteld met mezelf en toen corona kwam, sloeg dat in als een bom. Het was verschrikkelijk. We hebben twee jaar stil gestaan.”

Zaterdag 12 februari openen de nachtclubs hun deuren met de protestactie ‘de nacht staat op’. “Niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht,” laat een woordvoerder via Instagram weten. Sinds eind vorige maand mag de horeca en cultuursector weer open van 05:00 uur tot 22:00 uur, tot groot verdriet van clubs en discotheken. Die zijn normaal juist geopend van 22:00 uur tot 05:00 uur.

Met de tussentijdse versoepelingen waren er wel een paar shows. Toen alles tot acht uur open mocht, begonnen de queens al om drie. Wietze: “Maar dat zijn geen tijden voor een dragqueen, die begint pas als de zon onder gaat.” Dat alles nu tot tien uur open mag is fijn, maar nog lang niet genoeg. “Het nachtleven is toch anders dan het avondleven.” Wietze mist het verschrikkelijk.

Curvalicious Diamond bereidt zich voor op haar playbackshow in The House of Scandal. Beeld Reyer Boxem

Een ontmoetingsplek voor de community

Dat nachtleven gaat om het opzoeken van gelijkgestemden. “Zo kom je bij elkaar. Het geeft een veilig gevoel dat je jezelf kan zijn wanneer het donker is. Overdag hebben mensen een normale baan en ‘s avonds en ‘s nachts veranderen ze in een queen.” De andere gasten beamen dat. “Je mist de community”, merkt een van hen wat ernstig op.

Wietze ziet de dragshowbar als een veilige haven. “In een Blokker-shirt voel ik me niet helemaal comfortabel. Ik moet me dan toch inhouden.” Maar als Curvalicious Diamond is de rem er helemaal af. “Hier mag en kan ik mezelf echt zijn.”

En dat is te zien. Ze geniet zichtbaar van alle bewonderende blikken. Mensen die binnenkomen begroet ze met een luide “Joehoe!” Waarop zonder uitzondering een “Meid! Wat zie jíj er goed uit!” volgt. Tijdens het optreden loopt ze dramatisch playbackend de kroeg in waarbij ze iedereen toe straalt. Niemand kan ontsnappen aan haar ondeugende glinsterende ogen. Na de show willen veel gasten een selfie, ook dat doet ze met liefde.

Veilige thuishaven

Eigenaar Van den Oever vindt het heel belangrijk om een plek te bieden waar iedereen welkom is. “Als mensen hier binnen komen, voelen ze zich veilig. Ik laat iedereen aanschuiven. Mensen die alleen komen, zijn hier nooit verloren.”

Zelf is hij op sommige avonden Mildred Scandal. De dragqueens zien haar als een moeder, een vertrouwenspersoon. Ze moedigt iedereen aan om zichzelf te zijn. “Nou meid dat was de eerste alweer!” roept Van der Oever naar Curvalicious na haar playback-act. Waarop zij een beetje stout ‘willen we meer?’ roept. ‘Ja!', klinkt er luidkeels van de barkrukken.

Met haar extravagante verschijning vult ze de ruimte, haar armen maken theatrale bewegingen precies op de maat van de muziek. Curvalicous Diamond kan zo de hele nacht doorgaan. Vanavond mag het nog tot tien, maar aankomende zaterdag staat ze er ongetwijfeld tot in de vroege uurtjes.