Het ‘mysterie van Overdinkel’ is al 23 jaar in aanbouw, de gemeente dreigt nu met de sloophamer

“Over welk huis heb je het?” Buurman Jan Nijhuis kijkt er wat ondeugend bij. “Of noem je dat daar een huis?” Hij wijst vanuit de keuken naar buiten. Daar, grenzend aan zijn riante achtertuin, doemt iets op wat je met veel creativiteit en voorstellingsvermogen een huis zou kunnen noemen.

Geen dakpannen, zwartgeblakerd hout en her en der wat stutwerk. Kozijnen zitten er wel in, de vensterbanken ontbreken. De bouwval is al ruim 23 jaar omheind met een ijzeren hek. “Twintig jaar geleden zei de buurman dat hij het met kerst af zou hebben”, herinnert Nijhuis zich nog goed. “Dat was geen leugen, hij heeft nooit gezegd welke kerst.”

Het mysterie is onderwerp van gesprek op feestjes

De buurtbewoners maken er grapjes over. Op verjaardagen is het ‘mysterie van Overdinkel’ onderwerp van gesprek, maar tussen de regels door klinkt een hoop onvrede. De omwonenden zijn klaar met de lelijke puist die al ruim twee decennia hun rustieke buurtje aan de rand van het Twentse dorp Overdinkel ontsiert. Sinds eind jaren negentig is het perceel een bouwplaats. “Een buurman kon zijn huis er niet door verkopen”, weet Nijhuis.

En dus trokken buurtbewoners de afgelopen jaren aan de bel bij de gemeente Losser. De verantwoordelijk wethouder hakte onlangs de knoop door en dwingt de eigenaar om zijn half afgebouwde woning te slopen. De bouwvergunning uit 1998 is ingetrokken, en als het huis niet wordt afgebroken, komt de gemeente zelf met de sloophamer. Het bonnetje gaat naar de eigenaar. “Wie laat het nou zover komen?”, zeggen omwonenden tegen elkaar.

Het huis is nog lang niet af. De eigenaar krijgt niet de kans het af te bouwen als het aan de gemeente ligt. Beeld Herman Engbers

Zijn levenswerk ligt in puin

De eerste jaren verliep de bouw nog voortvarend. De eigenaar van het stuk grond wilde het huis helemaal zelf bouwen, zonder aannemer. Het was zijn levenswerk, de man liet zich regelmatig zien en waaide zo nu en dan aan bij buurman Nijhuis voor koffie en een kop soep. Toen de klad er na een aantal jaar in kwam, schoten buren te hulp.

Zij schakelden een aannemer in om hun nieuwe buurman te helpen het huis te voorzien van een dak. “Noaberschap is een groot goed in de buurt”, onderstreept verantwoordelijk wethouder Jaimi van Essen van de gemeente Losser. “Maar meneer was toch niet tevreden over het dak, dus liet hij het er weer afhalen.”

Beeld Bart Friso

‘Je zult er maar naast wonen’

De laatste tien à vijftien jaar gebeurde er nauwelijks wat, zag de wethouder, die het hoofdpijndossier op zijn bordje kreeg. In 2014 kwamen de eerste klachten uit de buurt. “Je zult er maar naast wonen”, verzucht Van Essen. Ambtenaren van de gemeente voerden talloze gesprekken met de eigenaar van de kavel. Elke keer beloofde de man het huis af te bouwen, maar hij stond erop: ‘Ik wil dit zelf doen!’ “Vaak kreeg het slechte weer de schuld, of er waren persoonlijke omstandigheden waardoor het niet lukte.”

Wat zijn de regels? Begonnen met het bouwen van een huis? “Dan heb je in principe tien jaar de tijd om het bouwwerk af te ronden”, legt bouwexpert Dennis Brands uit van We Build 4 You. Na die periode kán een gemeente de vergunning intrekken. “De tien-jaarregel geldt plaatselijk en kan per gemeente anders worden ingevuld. Nu geldt dat de bouw niet zonder goede reden langer dan 26 weken stil mag liggen.” Volgens Brands gebeurt het vooral bij bedrijfspanden dat een vergunning wordt ingetrokken omdat het bouwen te lang duurt. “Bij particulieren komt het weinig voor.”

Nu rest niets anders dan sloop

In 2019 zag de gemeente kans om de bouwvergunning in te trekken, omdat de bouw te lang stillag (zie kader). “We moesten iets doen”, vond de wethouder. Met een ingetrokken bouwvergunning rest inmiddels niets anders meer dan sloop, hoewel andere opties wel zijn verkend.

Inmiddels voldoet het huis allang niet meer aan de eisen die anno 2022 aan een huis worden gesteld, en is de fundering hopeloos verouderd. “Met aannemers zijn we nog ter plekke geweest om te kijken of het toch niet kon worden afgebouwd. Geen aannemer wilde er zijn vingers aan branden.”

De eigenaar is woedend

De eigenaar, een 62-jarige man uit Hengelo, houdt zich ondertussen op de achtergrond. Vanuit de deuropening van zijn huis laat hij weten woedend te zijn op de gemeente, maar zegt verder niks over de zaak kwijt te willen. Wel is de eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil, naar eigen zeggen bezig met een architect. Niet om zelf alsnog in het huis te wonen, want hij zegt helemaal klaar te zijn met zijn buren.

Als het aan de eigenaar ligt, komt zijn levenswerk af. Wanneer hij de kans krijgt lukt dat nog deze zomer en daarna kan het huis in de verkoop, is zijn stellige overtuiging.

De gemeente geeft de eigenaar twee weken om bezwaar te maken tegen de sloop. De naam van de man is bekend bij de hoofdredactie.

