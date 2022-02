Het mondkapje verdwijnt, maar niet voor iedereen. ‘Wie er nog een draagt heeft daar een goede reden voor’

Voor velen is het een verlossing: geen gerommel meer voor de schuifdeuren van de supermarkt, met lapjes stof die ergens uit een jaszak moeten worden opgevist. Geen beslagen brillenglazen bij het betreden van een winkel, door uitgeademde lucht. Het mondkapje mag sinds vrijdag afblijven bij een bezoek aan openbare gebouwen. Het is een van de vele versoepelingen die vrijdag zijn ingegaan.

Alleen in het openbaar vervoer is het lapje stof nog verplicht. Veel mensen weten het niet, maar ook voor wie net uit isolatie komt, geldt nog een mondkapjesplicht tot de tiende dag na hun positieve test of het moment dat ze klachten kregen. Wie een kwetsbare gezondheid heeft, kan ook beter een mondkapje blijven dragen in de publieke ruimte.

Het dragen van mondkapjes is bovendien wereldwijd de meest effectieve maatregel geweest in het beteugelen van de pandemie, zo bleek dit najaar uit een overzichtsstudie in het British Medical Journal. Afstand houden werkte ook, maar minder goed. Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten bij de Radbouduniversiteit in Nijmegen, had het verstandig gevonden als de algemene mondkapjesplicht nog even was blijven bestaan. “Als je kijkt naar de ziekenhuisbezetting snap ik het wel. Maar vanuit het perspectief van kwetsbaren heb ik twijfels of we het meteen hadden moeten doen. Zij kunnen zich makkelijker en veiliger bewegen in de maatschappij met een mondneusmaskerplicht. Bovendien is het een relatief eenvoudige maatregel.”

Is het niet voldoende als zij zelf een mondkapje dragen?

“Ik zou hen aanraden het wel te dragen. Maar als zowel zijzelf als de mensen die ze ontmoeten dat doen, zijn ze beter beschermd. Ik heb het dan over ouderen met onderliggende aandoeningen, en mensen met een ernstige gestoorde afweer, die bijvoorbeeld chemotherapie krijgen of een niertransplantatie hebben gehad. Zij lopen bij besmetting nog steeds kans op ziekenhuisopname of zelfs overlijden.

“Het kan wel lastig zijn het mondkapje consequent te blijven dragen. Soms klinkt dan een beetje dwingend: ‘Hier hoeft het niet meer’. We moeten er rekening mee houden dat de meeste mensen die nu nog een masker dragen, daar een goede reden voor hebben. Omdat ze zelf kwetsbaar zijn, of kwetsbaren hebben in hun omgeving. Het is belangrijk dat anderen dat accepteren, en ook een beetje afstand houden.”

Ook na isolatie geldt een mondkapjesplicht. Daar is nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven. Wat vindt u daarvan?

“Tot op dag tien kan iemand besmettelijk blijven. Mensen moeten daarom een mondkapje blijven dragen en 1,5 meter afstand houden. Maar vrijwel niemand weet dit. Alleen als je doorklikt op de site van de overheid over isolatie, dan vindt je het. Ik denk dat dit benoemd had moeten worden in de laatste persconferentie van het kabinet.”

Het Outbreak Management Team is door het kabinet niet om advies gevraagd over het afschaffen van de mondkapjesplicht. Wat vindt u daarvan?

“Dat vind ik wel bijzonder, bij zo’n ingrijpende verandering. Hetzelfde geldt voor de 1,5 meter. Dat waren zo’n beetje de laatste maatregelen die nog over waren, ik had het wel logisch gevonden als daarover advies was gevraagd.”

Adviseert u ook anderen een mondkapje te blijven dragen, uit solidariteit met kwetsbaren?

“Er zijn veel goede redenen om een masker te blijven dragen, bijvoorbeeld vanwege bezorgdheid over long covid of omdat binnenkort een operatie gepland staat. Maar solidariteit vind ik ook een goede reden.”

Blijft u een kapje dragen in de supermarkt?

“De bedoeling is van wel. Het zou mooi zijn als we mensen die een masker dragen, dat laten doen zonder opmerkingen daarover, ze doen dat niet voor niks.”

De Nederlandse haat-liefde-verhouding met het mondkapje Het verdwijnen van het mondkapje op veel plekken in het straatbeeld markeert het einde van een controversiële coronaregel, waarover in Nederland twee jaar lang is gesteggeld. Het mondkapje kreeg een grote symbolische waarde bij Nederlanders die zich verzetten tegen de coronamaatregelen. “Op de middeleeuwse ijzeren muilkorf na, is de mondkap het mensonterendste attribuut dat ik ken”, schreef bijvoorbeeld Volkskrant-columnist Daniela Hooghiemstra. “De boerka komt in de buurt, maar misschien ben ik nog liever helemaal niet zichtbaar dan zo herkenbaar gekneveld de straat op te moeten.” Maar ook bij Nederlandse experts had het mondkapje lang een slechte naam. Het Outbreak Management Team is eigenlijk pas sinds januari dit jaar volmondig overtuigd van het nut. Het dragen van een mondneusmasker waar afstand houden en drukte vermijden niet goed mogelijk zijn, is ‘effectief gebleken in meerdere studies’ en het nut ervan is ‘ook in internationale adviezen’ erkend, zo stelde het OMT toen. Waar andere Europese landen al vanaf maart 2020 regels over mondneusmaskers invoerden, was OMT-voorzitter Jaap van Dissel bang dat mondkapjes averechts werken. Hij dacht dat dragers zich ten onrechte veilig zouden voelen, en de 1,5 meter niet meer in acht zouden nemen. En ze gebruiken het kapje misschien verkeerd. Gepluk aan de buitenkant van het kapje zou juist tot besmetting kunnen leiden. Op 1 juli 2020 keert de wal het schip: er is zoveel maatschappelijke discussie over mondkapjes, dat het kabinet besluit ze te verplichten in het openbaar vervoer. Van Dissel blijft erbij dat dat slechts een ‘gering effect’ zal hebben, ook als er in september een ‘mondkapjesadvies’ komt in publieke binnenruimtes. Vanaf december komt daar een mondkapjesplicht. Pas op 26 juni 2021 mag het mondkapje weer af, behalve in het ov. Minister Ferd Grapperhaus van justitie zingt voor de camera: “Zeg mondkapje waar ga je heen, naar het vuil, naar het vuil”. De mondkapjesplicht keert al op 6 november terug, tot 25 februari 2022.

