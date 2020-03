Het MH17-proces is nog lang niet aan de inhoud toe

Er moet rekening mee worden gehouden dat de inhoudelijke behandeling tijdens het MH17-proces pas in de loop van volgend jaar kan beginnen. Dat zei de officier van justitie dinsdag tijdens de tweede dag van de strafzaak. Volgens het OM moet een aantal zaken nader onderzocht worden en het kan mogelijk tot het eind van dit jaar duren, voordat dat is afgerond.

Het Openbaar Ministerie (OM) gaf een toelichting op de stand van zaken in het onderzoek naar het neerschieten van het toestel van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 boven het oosten van Oekraïne. Justitie stelde dat veel extra onderzoek en controles zijn uitgevoerd om er absoluut zeker van te zijn dat al het bewijsmateriaal, zoals de vele afgeluisterde telefoongesprekken en het beeldmateriaal van het mobiele Buk-systeem, authentiek is.

Het OM meldde ook dat een van de getuigen, in het dossier aangeduid als M58, daadwerkelijk heeft gezien dat de Buk-raket werd gelanceerd. De Rus was op dat moment als vrijwilliger bij een rebelleneenheid die het terrein moest bewaken. Deze getuige heeft verklaard dat op de afvuurlocatie Russische militairen waren en dat hij van andere maten hoorde dat er ook mensen van de Russische geheime dienst FSB bij waren.

Het OM heeft een aantal wensen en vorderingen tot aanvullend onderzoek ingediend bij de rechtbank. De officier van justitie wil onder meer dat de rechtbank de reconstructie van het neergehaalde toestel gaat bekijken, tijdens een zogeheten schouw. Die reconstructie staat op de luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Om de vaart in de zaak te houden wil het OM ook dat snel in gang gezet wordt dat de rechter-commissaris een aantal nieuwe anonieme getuigen kan gaan horen.

Tientallen getuigen die in het rampgebied wonen en iets van de Russische autoriteiten te vrezen hebben, voelen zich bedreigd en hebben gevraagd om afscherming van hun identiteit. Zo heeft een van de getuigen, die de Buk in Oost-Oekraïne heeft gefilmd, laten weten dat hij al twee keer is bezocht door gewapende mensen. Justitie en de onderzoeksrechter hebben dergelijke verzoeken om anonimiteit gehonoreerd.

Poelatov

De enige van de in totaal vier verdachten die nu door advocaten wordt vertegenwoordigd is Oleg Poelatov, in 2014 de tweede man van de inlichtingendienst van de rebellen. Het OM wil Poelatov laten horen tijdens het proces, desnoods eerst alleen als getuige, en wil bekijken of het mogelijk is hem een vrijgeleide te geven, zodat hij naar Nederland kan komen zonder te worden gearresteerd.

Poelatovs advocaten kunnen op dit moment nog niet zeggen of hij bereid is een verklaring af te leggen. De raadslieden kregen het dossier van 36.000 pagina’s ongeveer een maand geleden en stellen dat de tijd tot het volgende zittingsblok in juni al te kort is om alles te lezen. Zij vinden dat het OM hen opjaagt.

Het rechtsbijstandsteam van de nabestaanden diende een verzoek in om het strafdossier in te mogen zien. Ook daarover zal de rechtbank een besluit moeten nemen. Daarom werd de zitting geschorst en gaat de zaak op 23 maart verder.

