Het Malieveld laat zich gelden op anderhalve meter

Boven talloze mondkapjes schieten ogen heen en weer. “Ik wil jullie toch nog eens herinneren aan die één punt vijf meter”, schalt een stem over het Malieveld in Den Haag. “Kijk even om je heen. Hier en daar zie ik dat jullie steeds gezelliger op elkaar gaan staan en dat is echt niet de bedoeling.” Tientallen mensen zetten een stap opzij, kartonnen borden met leuzen hoog boven het hoofd houdend.

Nadat de Dam maandag stampvol stond met demonstranten, toog protestbeweging BlackLivesMatterNL dinsdagavond naar de Hofstad om zich te verzetten tegen institutioneel racisme en geweld tegen het zwarte deel van de wereldbevolking. Aanleiding is de internationale woede over de dood van George Floyd, die vorige week in Minnesota om het leven kwam doordat een agent op zijn nek neerknielde.

Aanvankelijk zou het Haagse protest bij de Koekamp zijn. Maar met de plotse topdrukte in Amsterdam in het achterhoofd, werd de demonstratie verplaatst naar het Malieveld. Een slimme zet, want ook in Den Haag scandeerden enkele duizenden monden de zinnen van de sprekers luidkeels na. ‘White silence is… VIOLENCE’, oftewel: ‘het zwijgen van witte mensen is geweld.’

Op de grote grasmat konden de demonstranten voldoende afstand van elkaar houden. Net als in Groningen, waar tegelijkertijd een antiracistische ‘sit-in’ plaatsvond, hoefde de politie niet in te grijpen. Vrijwilligers hielden in de smiezen of iedereen voldoende afstand hield. Ze deelden mondkapjes uit en wezen demonstranten op rustige plekken

Op de grote grasmat konden de demonstranten voldoende afstand van elkaar houden. Net als in Groningen, waar dinsdag een antiracistische ‘sit-in’ plaatsvond, hoefde de politie niet in te grijpen. Beeld Inge Van Mill

Het perfecte protest

“Dit is het perfecte protest”, zegt de 37-jarige Quincy Saez uit Den Haag. “En dat is maar goed ook, want over Amsterdam wil ik niks meer lezen of horen. Op sociale media, het nieuws en de straat gaat het alleen maar over de vraag of Femke Halsema gefaald heeft als burgemeester. ”

Hij balt zijn vuist. “Precies dáárom sta ik hier. Want over het échte probleem hoor ik niks, Nederland zwijgt opnieuw over racisme in deze maatschappij. Dát is waar het over zou moeten gaan. Het is tijd dat de samenleving erkent dat donkere mensen worden gediscrimineerd, dat witte mensen inzien dat het slavernijverleden van Nederland tot op de dag van vandaag gevolgen heeft. Wie zwijgt, stemt toe. Dit is het moment om de stilte te doorbreken. Om die reden ga ik ook naar de demonstratie in Rotterdam.”

"Wie zwijgt, stemt toe. Dit is het moment om de stilte te doorbreken." Beeld Inge Van Mill

Anderhalve meter achter Saez staan twee vrouwen met hoofddoekjes. Gezinnen hebben het ov, de auto of fiets naar het Malieveld gepakt, eenlingen, vriendengroepen, Nederlanders en expats. Er zijn ouderen, maar vooral veel dertigminners.

“Ik vind het tof dat er ook veel witte mensen zijn”, zegt de 24-jarige Saleema Frederick uit Den Haag. “Dit is het begin. Ik ben hier om anderen aan te sporen familie en vrienden aan te spreken op racisme. Dat is ongemakkelijk, maar alleen samen kunnen we racisme laten verdwijnen. Schiet niet meteen in de verdediging als je gewezen wordt op je gedrag. Luister naar ons, en onderneem actie als een ander je zegt dat je hem of haar pijn doet.”

“De Zwarte Pietendiscussie zou geen discussie moeten zijn”, vervolgt ze. “Ik word bijna dagelijks aangesproken op mijn kleur, weet niet of jongens mij leuk of zwart vinden als ze naar me kijken. Ik wil dat dát wordt erkend. Witte mensen die missers maken zijn niet meteen racisten, zeker niet, maar wees je bewust van onze ervaringen en ontken racisme niet.”

In navolging van Amsterdam, Groningen en Den Haag staat er woensdag een manifestatie op het Schouwburgplein in Rotterdam gepland. Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil maximaal 80 demonstranten toestaan, anders gaat de demonstratie niet door. Hij gaat met de organisatoren in gesprek en pleit voor alternatieve demonstratievormen, zoals het vormen van een lint langs de waterkant. Vrijdagavond is Utrecht aan de beurt.

In Rotterdam wordt de demonstratie onder meer op de Erasmusbrug gehouden. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdagavond besloten. Als locatie van de manifestatie is het voetgangersgedeelte van de Erasmusbrug, het Glitterplein en het Wilhelminaplein aangewezen. Alleen tussen 17.00 uur en 18.30 uur mag er daar worden gedemonstreerd. De gemeente Rotterdam roept de demonstranten op zich te houden aan de afstandsregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Rotterdamse afdeling van BlackLivesMatter laat in een verklaring weten niet uit te zijn op geweld en confrontatie, maar wil een vreedzaam protest “waar we een krachtig statement maken tegen politiegeweld en institutioneel racisme in Rotterdam”.

Lees ook:

Reconstructie: Zo liep de Dam vol met demonstranten

Hoe verliep de aanloop naar de massale demonstratie maandag in Amsterdam? Een voorlopige reconstructie aan de hand van uitspraken van betrokkenen achteraf.

Ook in Nederland heeft BlackLivesMatter veel te bevechten: ‘Het is een groot probleem’

De demonstranten van BlackLivesMatterNL zijn niet alleen solidair met de protesten in de VS. Ook in Nederland is institutioneel racisme aan de orde van de dag, zegt cultuurhistoricus Nancy Jouwe. “Het is een groot probleem om daar een echt gesprek over te beginnen.”