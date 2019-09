Het liquidatieproces gaat verder. Zonder publiek, pers of kroongetuige

Kroongetuige Nabil B. is na de liquidatie van zijn advocaat Derk Wiersum dinsdag niet op de pro-formazitting tegen de moordbende rond Ridouan T. verschenen. De reden daarvoor is onbekend. Eerder gaf hij aan ontevreden te zijn over zijn afspraken met justitie, maar het kan ook zijn dat hij is ontdaan door de dood van zijn advocaat. Eerder is al een broer van hem geliquideerd. Of hij al een nieuwe advocaat heeft, blijft ook onduidelijk.

De verdenkingen tegen de hoofdverdachten in het Marengo-proces zijn opnieuw uitgebreid, meldde het Openbaar Ministerie na de zitting. De voortvluchtige Ridouan T. en zijn handlanger Said R. worden ook verdacht van onder meer de moord en voorafgaande moordpogingen op ex-misdadiger en misdaadverslaggever Martin Kok, de moord op Spyshop-medewerker Ronald Bakker in 2015, de opdracht om de winkel in Nieuwegein te beschieten met een bazooka of handgranaten en de moord­poging op Khalid Badho in 2016.

De voortzetting van het strafproces tegen de zestien leden van de bende was dinsdag niet openbaar, omdat de veiligheid van alle procesdeelnemers in het geding was, liet de rechtbank dinsdag weten. “De belangen van een goede rechtspleging wogen in dit bijzondere geval zwaarder dan het belang van openbaarheid.”

Protest

Journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van hoofdredacteuren hebben tevergeefs tegen deze beslissing geprotesteerd. Volgens hen had de zitting met een videoverbinding best openbaar kunnen zijn. De rechtspraak in Nederland moet immers transparant en controleerbaar zijn. De volgende zittingen, op 12 en 13 december, zijn waarschijnlijk wel weer openbaar.

Dat de strafzaak tegen de moordbende rond Ridouan T. dinsdag in de beveiligde rechtbank bij Schiphol werd voortgezet, was van veraf te zien. Op een kilometer afstand controleerden zwaarbewapende leden van de Koninklijke Marechaussee het verkeer. Door de politie geëscorteerde, geblindeerde busjes met rechters en officieren van justitie reden langs de ontstane file. Advocaten kwamen wel op eigen gelegenheid.

Bénédicte Ficq

Advocaten mochten na afloop geen inhoudelijke mededelingen doen. Wel werd duidelijk dat het kantoor van advocate Bénédicte Ficq de rechtbank tijdens de zitting opnieuw heeft gevraagd journalisten toe te laten. Dat verzoek werd na een schorsing van de hand gewezen. Na afloop wilde Ficq alleen kwijt dat ze het ‘buitengewoon vervelend’ vond dat journalisten en publiek worden geweerd. “De openbaarheid is de ­basis van ons rechtssysteem”, zei Ficq.

Dinsdagavond besteedde ‘Opsporing Verzocht’ aandacht aan de moord op Wiersum. Een politiewoordvoerder zei dat er nog geen zicht is op een verdachte – de schutter met een slank postuur, die tussen de 20 en 25 jaar oud is. Hij gebruikte volgens de politie ‘een gewoon wapen.’

Een ‘zeer groot rechercheteam’ werkt ‘de klok rond’ aan de zaak, zei de woordvoerder. Ook rechercheurs van andere eenheden zijn erbij betrokken. De politie roept iedereen die iets heeft gezien op zich te melden. “We worden liever een keer te veel gebeld dan niet”, zei de woordvoerster.

Lees ook:

Hoe Nederland het momentum miste om de georganiseerde misdaad aan te pakken

Hoe kan het dat de georganiseerde criminaliteit in Nederland zo open en bloot kan huishouden? Dat heeft te maken met een beslissing van ruim twintig jaar geleden.