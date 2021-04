Het leven mag weer geleefd worden: gejuich om het eerste biertje in Breda

Liever een half uur te vroeg dan een minuut te laat. Op een stoepje in het centrum lijkt een moeder wat met haar kind te spelen. In werkelijkheid wacht ze, tot het historische moment daar is. Want zo beschouwt Daisy van der Schans deze dag. De heropening van de terrassen als symbool voor de vrijheid die we beetje bij beetje gaan terugkrijgen. Ze wil niets liever dan erbij zijn, met haar tweejarige Vik. Om exact twaalf uur mogen ze gaan zitten. Spa blauw voor hem, een cola voor haar. Gauw een slok. Het leven mag weer worden geleefd.

Een proeverij van vijf bieren

Dames in stemmig oranje brengen flesjes champagne rond bij horecaondernemers, her en der vormen zich rijtjes uitgelaten mensen voor de registratie. Een jonge vrouw loopt filmend door de binnenstad om over tien jaar nog te kunnen bewijzen dat zij erbij was, op deze 28ste april 2021. Op de Grote Markt laat een jongeman zich een proeverij van vijf bieren voorzetten. Aan andere tafels maken de gasten de ene na de andere selfie. Er verschijnen bitterballen en zelfs stadszwerver Willem komt even een kijkje nemen.

Een uur eerder is er nog een soort van spanning. Er worden nog snel wat fusten bier aangevoerd, op veel terrassen staat horecapersoneel te passen, te meten, te wijzen en te rekenen. Meestal geconcentreerd, de Italiaan op de theatrale mediterrane manier. Met een maximum van vijftig gasten en de geldende afstandsregels komt het aan op een efficiënte ruimtebenutting. Sommige ondernemers mogen een stukje grond van de buren lenen. Op een dag als vandaag komt alles goed.

Na een lange lockdown zijn de terrassen weer open Beeld Maikel Samuels

Mr. Moos is net open als de eerste cocktails al worden geserveerd. Eigenaar Jeff Vink kan wel huilen van geluk. Hij kent de voorspellingen, het fantastische terrasweer is maar voor een dag. Voor morgen staan de parasols klaar, misschien moeten er heaters aan te pas komen. Maar hé, vandaag pakken ze niemand meer af. Hem niet en zijn gasten niet. Vink glundert. Een paar terrassen verderop neemt iemand juichend zijn eerste biertje in ontvangst.

De overgang naar schaduw

Café Het Zwarte Schaap is, hoe toepasselijk, een uitzondering op deze vrolijke dag. Dat zit zo: op Koningsdag heeft eigenaar Machiel Kuijper vóór zijn pand staan klokken. En wat denk je? Zit je met je rug tegen het café, dan is vanaf half één de zon weg. Aan de rand van het terras valt de overgang naar schaduw om exact vijf over één. De conclusie is duidelijk en pijnlijk, want Kuijper snapt ook wel dat op zo’n zonnige eerste dag niemand in de kou gaat zitten. Met de weersomslag in het vooruitzicht opent hij een dagje later. Hij kan nog wel lachen trouwens.

Terug naar de Grote Markt, waar niemand vandaag uitgelatener een bitterlemon uitschenkt dan José Brokaar van café Ja!Breda. Dat haar mobiele pinapparaat op de eerste dag langzaam moet wennen aan het uitvoeren van transacties, en regelmatig hapert, deert haar niet. De gasten trouwens ook niet; die zijn nog nooit zo geduldig geweest als vandaag, gilt Brokaar uit.

Op het bordes van het stadhuis overziet bode Alex Kiers de vrolijkheid. Uitgerekend vandaag vindt er tot zijn spijt geen trouwerij plaats. Kiers kijkt hoe het Bredase volk zich tegoed doet aan al het lekkers: uitsmijters, club sandwiches, nacho’s. Hij had het zelf ook wel zien zitten, samen met de griffie aan twee tafeltjes bij de buren. Maar ja, je moest er op tijd bij zijn vandaag. Kiers rest derhalve de inhoud van zijn broodtrommel. En een salmiak-lolly, want zo is de buurman dan ook wel weer.

