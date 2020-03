Het leger helpt nu bij de bestrijding van de coronacrisis

De planners zullen het logistieke proces coördineren om coronapatiënten vanuit Noord-Brabant over te brengen naar ziekenhuizen elders in het land, laat een woordvoerder van het ministerie van defensie weten. Dat gebeurt op verzoek van het ministerie van volksgezondheid.

De drie planners gaan werken vanuit het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg. Vanwege het grote aantal coronapatiënten in Noord-Brabant wordt de druk op de ziekenhuizen in deze provincie steeds groter. Eerder deze week riepen de ziekenhuizen in de provincie hun collega's op bedden te delen.

De militairen die worden ingezet zijn specialistische planners van de 13 Geneeskundige Compagnie in Oirschot. Binnen de krijgsmacht zijn zij getraind in het plannen van patiëntenvervoer. Bij bepaalde missies zijn zulke ‘geneeskundige afvoerketens’ ook nodig. De kennis en ervaring van de militairen wordt ‘ingezet om het herverdelingsplan te coördineren en te plannen’, aldus de woordvoerder. De planners gaan inventariseren hoeveel patiënten moeten worden verplaatst en zoeken uit welk ziekenhuis hen kan overnemen.

‘Gewend om te gaan onzekere situaties’

Het is voor het eerst tijdens de corona-uitbraak dat militairen actief worden ingezet bij het bestrijden van de crisis. Defensie is daar goed op voorbereid omdat de organisatie juist gewend is om te gaan met onzekere situaties, zei de commandant der strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer vrijdag in de Defensiekrant.

“We kunnen in 24 uur duizend militairen klaar laten staan. Na 36 uur zijn dat er al 2.800”, zei Bauer. “Er ligt een Catalogus Nationale Operaties klaar, een overzicht van ruim 300 pagina’s, waarin al onze diensten beschreven zijn en waar civiele partners een beroep op kunnen doen.”

Defensie opereert volgens de commandant der strijdkrachten al enige tijd op de achtergrond mee in de bestrijding van de coronacrisis. “Defensie heeft wel verschillende concrete stappen gezet, maar dat is niet altijd even zichtbaar. Op de achtergrond worden momenteel meer voorbereidingen getroffen én we staan met man en macht paraat”, aldus Bauer. “Zodat als de situatie verslechtert, een beroep op onze organisatie kan worden gedaan. Dan is het zaak dat we maximaal voorbereid zijn.”

Calamiteitenhospitaal

Defensie beschikt onder meer over een eigen calamiteitenhospitaal in Utrecht, een noodhospitaal en mobiele intensive care-units. Ook kunnen de ziekenboegen van drie transport- en bevoorradingsschepen ingezet worden. Deze marineschepen beschikken over “geavanceerde en ruime ziekenboegen” waar patiënten met besmettelijke ziektes zijn te behandelen, liet minister van defensie Ank Bijleveld deze week weten.

Defensie heeft dit weekend ook veertig beademingsapparaten ter beschikking gesteld, bedoeld voor gebruik op ic-afdelingen. De apparatuur is de afgelopen dagen gebruiksklaar gemaakt en wordt na het weekeinde aan civiele ziekenhuizen overgedragen.

Ziekenhuizen Noord-Brabant slaan alarm De toestroom van coronapatiënten groeit de ziekenhuizen in Noord-Brabant inmiddels zo boven het hoofd dat geen zorg meer kan worden verleend aan andere spoedeisende patiënten. Dat betrof onder meer het Bernhoven Ziekenhuis in Uden, de regio met momenteel het hoogste aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners in Nederland. Hier kunnen nu alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen, meldde het ziekenhuis vrijdag. Ook het Amphia Ziekenhuis in Breda sloeg alarm: “De Brabantse ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten die we op korte termijn verwachten niet alleen aan. We moeten nu als land in actie komen”, zei hoofd infectiepreventie Jan Kluytmans vrijdag tegen de NOS. Dit weekend worden nog eens zeventig patiënten uit Brabantse ziekenhuizen overgeplaatst naar ziekenhuizen in Noord-Nederland. Dat heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland vrijdag besloten. Vrijdag werden al zes ic-patiënten vanuit Breda overgenomen door ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ze worden vervoerd in ambulances. In totaal werden de afgelopen dagen zo’n zestig patiënten verplaatst naar andere delen van het land, maakte een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vrijdagavond bekend.

