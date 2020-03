Het land gaat nog lang niet van het slot af

De huidige beperkingen om het coronavirus te beteugelen, gelden nog tot zeker 28 april. En de kans is groot dat veel, of misschien zelfs alle, maatregelen ook daarna in stand blijven. Premier Mark Rutte beseft dat hij met de verlenging veel van de bevolking vraagt: “Houd dit alsjeblieft allemaal vol”.

Door de verlenging blijven restaurants, musea, kapperszaken, en sportscholen nog tot minimaal eind april dicht. Ook blijft de regel gelden om anderhalve meter afstand te houden, zo maakten Rutte en minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) dinsdagavond bekend. Scholen houden de deuren nog langer gesloten, in ieder geval tot en met de meivakantie. Eén week voor 28 april beslist het kabinet over een nieuwe verlenging.

Rutte bereidt het land vast voor op een nog langere inperking van het openbare leven. Volgens hem bevindt Nederland zich ‘nog niet aan het eind van het begin’ van de bestrijding van het virus. “Het zou mij verbazen als we eind april ineens kunnen zeggen: alles wordt weer normaal. Je hoopt dat we voorzichtig weer delen van het normale leven kunnen oppakken. Maar ook dat is niet zeker.”

Een verdere beperking van de bewegingsvrijheid in de vorm van een complete lockdown ligt niet voor de hand. “Er is niets op de radar wat daarin voorziet. Maar je kunt nooit nooit zeggen.”

Geen plannen maken voor de meivakantie

Omdat de modellen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waarop het kabinet vaart, niet verder vooruitkijken dan zo’n vier weken, vindt het kabinet het te vroeg beperkingen op te leggen voor begin mei. Daarom wil het kabinet geen campings of vakantieparken sluiten tijdens de meivakantie. Maar de premier ontraadt het mensen ten zeerste plannen te maken voor die periode. “Dat is veel te voorbarig.”

Alles staat of valt bij de capaciteit van de zorg, met name de intensive care. Volgens minister De Jonge lijkt het erop dat er aankomende zondag 2400 ic-bedden beschikbaar zijn. Dat zal echter niet genoeg zijn voor de weken daarna, als de piek van de epidemie verwacht wordt. “We zijn alle dagen op zoek naar nieuwe mogelijkheden om verder te gaan dan die 2400. Het piept en het kraakt, het gaat niet vanzelf.”

Hoe stug de strijd tegen het coronavirus verloopt, bleek dinsdag weer. Er werden 175 overledenen gemeld, het hoogste aantal tot nu toe. Overigens gaat het hier ook om vertraagde meldingen van eerdere dagen.

Toch ziet het kabinet lichtpuntjes en durft het voorzichtig naar de periode na de huidige ‘intelligente lockdown’ te kijken. De testcapaciteit zal de komende weken verviervoudigen en daarna nog verder oplopen. Nu is er nog een groot tekort aan tests, die volgens experts cruciaal zijn voor een succesvolle bestrijding van het virus. Vanaf volgende week kunnen ook zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen getest worden. Belangrijk, omdat ook thuiszorgmedewerkers en personeel in verpleeghuizen met kwetsbare patiënten omgaan.

Verlenging maatregelen -De sluiting van horeca, sportverenigingen en kapperszaken wordt verlengd tot 28 april

-Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie

-Grote evenementen met een vergunnings- of meldplicht blijven tot 1 juni verboden

- Het betaald voetbal zal niet worden hervat voor 1 juni

Nu kunnen nog vierduizend mensen per dag getest worden, dat moeten er 29.000 worden. Als het zover is, kan grootschalig getest worden wie het virus heeft, of heeft gehad. De Jonge schetst een scenario waarin het deel van de bevolking dat ziek is geweest en immuniteit heeft opgebouwd het gewone leven weer kan hervatten. “Tests zijn belangrijk voor onze exitstrategie. Dan kunnen we nog preciezer zeggen wie er weer aan de slag kan en wie nog even thuis moet blijven.”

Alles staat of valt, weet het kabinet, met de discipline van Nederlanders nog vier weken binnen te blijven, ook tijdens het Paasweekend. Rutte: “Dit is een van de zwaarste periodes in onze geschiedenis buiten oorlogstijd. In een volwassen democratie met volwassen, trotse mensen moeten we het met zijn allen doen. De kracht van Nederland is als mensen snappen dat het voor henzelf zou kunnen meevallen, maar dat ze nog steeds een oudere kunnen aansteken.”

