Het komende halfjaar zal Nederland geen Afghanen uitzetten

Het komende halfjaar worden er vanuit Nederland geen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers gedwongen uitgezet naar Afghanistan. Volgens demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (justitie en veiligheid) is de situatie in het Centraal-Aziatische land door de opmars van de Taliban te zeer verslechterd voor uitzettingen.

Duitsland nam twee uur later hetzelfde besluit. De komende tijd stonden er overigens al geen Nederlandse uitzettingen gepland. Als gevolg van het besluit wordt ook de beslistermijn voor lopende asielzaken voor Afghanen verlengd met een jaar. Daarbij geldt een maximale termijn van 21 maanden.

Het ministerie van buitenlandse zaken wilde in oktober opnieuw de veiligheidssituatie in Afghanistan beoordelen, maar dit ambtsbericht zal vanwege de snelle verslechtering al sneller komen, schrijft Broekers aan de Tweede Kamer.

De afgelopen week was er ophef, omdat de Nederlandse regering samen met vijf andere landen erop aandrong bij Afghanistan om uitgeprocedeerde asielzoekers op te nemen. Het kwam het kabinet op kritiek te staan van verschillende partijen en belangenorganisaties, waaronder de acht EU-ambassadeurs in Afghanistan en Vluchtelingenwerk.

Een humane keus

Ook coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie riepen Broekers-Knol op te stoppen met de uitzettingen. Kamerleden Rob Jetten (D66) en Anne Kuik (CDA) noemen het besluit van de staatssecretaris ‘terecht’, Don Ceder (ChristenUnie) vindt het ‘een juiste en humane keus’.

Vluchtelingenwerk Nederland vindt dat het kabinetsbesluit om uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers de komende zes maanden niet gedwongen terug te sturen, zo snel mogelijk moet worden omgezet in beleid. Volgens de hulporganisatie wijst namelijk niets erop dat het over een half jaar veiliger is in Afghanistan, zegt een woordvoerder.

Elke Afghaan die eerder is afgewezen maar toch nog in Nederland verblijft, kan nu door het besluit van de regering aankloppen bij een asielzoekerscentrum en daar opvang krijgen, stelt Vluchtelingenwerk. Een woordvoerder schat dat het om enkele honderden mensen gaat die daarvoor in aanmerking komen. “Het is moeilijk te zeggen, omdat veel Afghanen die zijn afgewezen doodsbang zijn om terug te gaan en ondergedoken zitten.”

Volgens Vluchtelingenwerk wordt iedere Afghaan die wordt teruggestuurd ‘per definitie in levensgevaar gebracht’. “Daarom vinden wij dat het besluit- en vertrekmoratorium zo kort mogelijk moet duren, en zo snel mogelijk moet overgaan in beschermingsbeleid voor alle Afghanen in Nederland.”

