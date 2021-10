Het klimaat verandert sneller, tóch kan de volgende generatie beter af zijn

De boodschap van het KNMI was helder. Volgens het Klimaatsignaal’21, dat maandag verscheen, verandert het klimaat sneller en heftiger dan eerder was voorzien. Nederland is nu al 2 graden warmer dan een eeuw geleden. Daar komen zeker nog 1 of 2 graden bij. De kans op extreme buien wordt groter, ze worden ook heftiger en er zullen vaker periodes van grote droogte of hitte zijn. Nederland lijkt er de komende eeuw niet leefbaarder op te worden.

En toch kan een volgende generatie beter af zijn, zegt Joost van der Ree van het RIVM. “Als het lukt om ons aan de afspraken van Parijs te houden en we de wereldwijde opwarming weten te beperken tot anderhalve graad, hebben onze kinderen een betere toekomst. In dat geval hebben we namelijk ook afscheid genomen van de fossiele brandstoffen. En de schone lucht die we dan krijgen, is een wereld van verschil.”

Nu is 3 à 4 procent van de gezondheidsschade het gevolg van luchtverontreiniging. Auto’s, fabrieken, elektriciteitscentrales. Als Europa het voorgenomen beleid uitvoert, is de uitstoot daarvan volgens Van der Ree in 2030 al met 40 procent verminderd. Combineer dat met het voornemen om mensen meer te laten bewegen, minder dierlijke eiwitten te laten eten en de leefomgeving groener te maken, en “onze kinderen en kleinkinderen krijgen een mooiere en gezondere wereld om in te leven”, zegt hij.

Hitte

Maar zo ver is het nog niet. De opwarming eist zijn tol. Tijdens de zomermaanden is de sterfte nu 30 procent hoger dan in de vorige eeuw. Er overlijden nu jaarlijks ongeveer 250 personen extra als gevolg van de hitte. Dat zijn met name tachtigplussers en mensen met een kwetsbare gezondheid. Zonder klimaatbeleid kan dat aantal oplopen tot duizend voortijdige sterfgevallen per jaar in 2050 en wellicht het dubbele aantal aan het eind van de eeuw.

Daar staat tegenover dat de sterfte in de winter afneemt. Jaarlijks overlijden in de wintermaanden nu bijna zesduizend mensen extra; aan de kou of aan wintergerelateerde oorzaken zoals gladheid of de griep. “Toevallig heffen die twee trends elkaar per saldo op”, zegt Van der Ree. “Rond 2050 zullen in de winter juist duizend mensen minder overlijden. Bovendien kunnen we, als we ons aanpassen aan de opwarming, de stijging van de zomersterfte verminderen. Bijvoorbeeld door woningen beter te beschermen tegen de hitte.”

De veranderingen in sterfte door hitte of koude vormen niet het enige gezondheidseffect van klimaatverandering. Maar de andere zijn lastiger te kwantificeren. Zo is het waarschijnlijk dat meer mensen last krijgen van hooikoorts. Het pollenseizoen begint eerder, eindigt later en er komen meer plantensoorten die mensen last kunnen bezorgen. Maar om hoeveel mensen het gaat, weten we niet, zegt Van der Ree. Ruim een miljoen mensen krijgen van hun huisarts iets tegen hooikoorts voorgeschreven, maar het is onbekend hoeveel hun allergie zelf behandelen met een middeltje van de drogist.

Infecties

Die onzekerheid geldt ook voor infecties. Door de opwarming heeft de tijgermug zich hier wel kunnen vestigen, maar of het insect ook ziekte gaat overdragen, hangt van veel andere factoren af. Van een reiziger bijvoorbeeld die in de tropen dengue heeft opgelopen.

Al met al hoeft het gezondheidsperspectief voor de Nederlander niet zo ongunstig te zijn, besluit Van der Ree. “Zeker niet als je het vergelijkt met andere delen van de wereld.” Daar hoort één kanttekening bij: “Ook in Nederland is zo’n 20 procent kwetsbaar. Die groep heeft niet de middelen om zich aan te passen. Deze mensen moeten beschermd worden.”

Floris loopt op 6 november de Klimaatmars in Amsterdam Beeld Trouw

Floris (16), Sassenheim, 4 vwo.

“Mijn generatie zit straks met de problemen van de klimaatcrisis. Het leven zal moeilijker worden. En uiteindelijk zullen er zelfs mensen doodgaan door de gevolgen van de opwarming van de aarde, ­zoals droogte.

“We moeten onze gewoontes door­breken. Zelf kijk ik tegenwoordig of de dingen die ik koop wel ethisch geproduceerd zijn, wat de impact is op mens, dier en klimaat. Daar zijn allerlei websites voor, zoals Good On You voor kleding. Nu heb ik bijvoorbeeld een nieuwe telefoon nodig. Dat wordt vermoedelijk een Fairphone, de duurzaamste smartphone die er is. Ook ben ik sinds twee jaar veganist.

“Tot nu toe zette ik me vooral in voor dierenrechten. Ik ben voorzitter van de Zuid-Hollandse afdeling van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Iedere week ga ik de straat op. Mijn focus verschuift nu meer naar het ­klimaat. Zo loop ik op 6 november mee met de mars in Amsterdam.”

Iris: 'Ook op school zijn we veel met het klimaat bezig'. Beeld Trouw

Iris (13), Zoetermeer, 3 vwo.

“Op mijn tiende begon ik met het kijken van het nieuws. Ik schrok me kapot. De natuur moeten we koesteren, niet ­kapot maken. Het gevoel ­bekroop me dat ik iets moest doen om de ­wereld te helpen.

“Ik gebruik minder wc-papier dan eerst. Ook douche ik ­korter en probeer ik geen voedsel te verspillen. Wat ’s avonds over is, gaat de ijskast in. Ook eten we zes dagen in de week vegetarisch. En we proberen voedsel te kopen dat niet van ver komt, we halen ­eieren, melk en vruchten bij boeren uit de buurt. Mijn familie en ik sporen elkaar aan duurzamer te leven.

“Ook op school zijn we veel met het klimaat bezig. Ik ben lid van het Greenteam, een groep leerlingen uit allerlei klassen die groene projecten doen. In de bibliotheek hebben we bijvoorbeeld een markt georganiseerd om gebruikte kleren te ruilen en te verkopen. En we hebben plastic ingezameld. Daarvan maken we nu skateboards.”

Cees: 'Gaan we op dit pad door, dan wordt het een catastrofe op aarde'. Beeld Trouw

Cees (16), Sassenheim, 4 mavo.

“De gedachte dat er over een jaar of zeventig oorlogen over water en voedsel ontstaan, is niet onrealistisch. Grondstoffen worden steeds schaarser. Ik maak me grote zorgen over het klimaat, ik denk er iedere dag wel over na.

“Gaan we op dit pad door, dan wordt het een catastrofe op aarde. En dan heb ik het nog niet eens over de stijging van de zeespiegel. Ik weet ook niet of ik in zo’n wereld wel een kind op aarde zou willen brengen.

“In mijn omgeving ben ik eigenlijk de enige die zich inzet voor het klimaat. Ik ben voor een 100 procent plantaardige voedsel­keten. Die transitie zou een groot deel van de oplossing kunnen zijn. Zelf ben ik veganist en ik probeer de mensen om mij heen ook over de streep te trekken. Dat lukt nog niet echt, helaas, op school noch thuis. Mijn ­ouders koken voor mij apart – maar ik geef niet op.”

Lees ook:

Klimaatrapport KNMI: in ergste scenario’s ‘zul je delen van Nederland moeten opgeven’

Het KNMI waarschuwt dat de gevolgen van ongebreidelde klimaatverandering voor Nederland groter zijn dan voorzien. ‘Met 6 meter kom je wel voorbij het punt dat dijken nog bescherming kunnen bieden.’