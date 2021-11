Het kerkkoor van Nuth moet wéér een optreden afblazen wegens corona

De repetitie van het Gemengd Koor St. Bavo in Nuth is donderdagavond nog maar net begonnen, als dirigent Maurice Wiche zijn handen heft om de dames en heren tot stilte te manen. Even galmt nog de stem van één enkele bas door de lege St. Bavokerk, maar als ook hij – na een stootje van zijn buurman – het zingen staakt, spreekt Wiche de groep toe. “Dit gaat niet lukken”, zegt hij. “Ik kan niet instaan voor de kwaliteit.”

Een paar minuten eerder was het koor nog vol goede moed gaan inzingen. Niet boven bij het orgel, waar het koor normaal gesproken zingt, maar vanwege de oplopende coronabesmettingen beneden naast de kerkbanken. Op een geïmproviseerd podium waar de leden minder dicht op elkaar hoeven te staan. “Tsssssss”, klonk door de kerk. En even later: “ieoehieaahie”, steeds een halve toon hoger.

Veel afmeldingen

Natuurlijk waren er bij binnenkomst al wel zorgen. Voorzitter Anja Wijermans en dirigent Wiche bespraken de afmeldingen. Veel afmeldingen. Van mensen die ziek waren, en daarom niet kwamen. Van leden die zich niet lekker voelden, en het risico niet wilden lopen dat ze per ongeluk mede-zangers zouden besmetten met corona. En van zangers die het toch gewoon niet zagen zitten, omdat ze zich zorgen maakten om de huidige coronasituatie.

“Ik zie wel een acuut probleem”, had Wiche toen al gezegd. Het koor kwam bijeen om te repeteren voor het Ceciliafeest van zondag, maar nu bleek dat er maar zes sopranen waren. Te weinig eigenlijk voor een mis van kwaliteit. “Misschien kunnen we het programma nog aanpassen?”, had Wijermans geopperd.

Het is die donderdagavond natuurlijk sowieso nog onzeker of het feest wel door kan gaan. Alles hangt af van het Catshuisoverleg dat op dat moment gaande is in Den Haag. Maar stel dát het mag, samen zingen en het Ceciliafeest vieren, dan wil het koor er klaar voor zijn.

Dit werkt niet

Nog voor de laatste noot van het lied For the Beauty of the Earth van John Rutter heeft geklonken weet Wiche echter: dit werkt niet. Zonder de steun van het grote orgel boven, in een veel kleinere bezetting dan normaal, en op een podium met vloerbedekking zal het nooit zo klinken als het koor zou willen. Hij brengt het vriendelijk. “Er is een belangrijk gezegde: meedoen is belangrijker dan winnen”, begint hij, in het Limburgs. “En we kunnen er nu nog een halfuur aan gaan sleutelen, maar ik ben bang dat dat alleen maar frustrerend is voor jullie, en voor mij. Ik heb ervaring genoeg om te weten dat dit niet gaat lukken.”

Gelaten verlaten de koorleden daarna de kerk. Hun jassen hebben de meesten vanwege de novemberkou nooit uitgedaan. “Het is overmacht”, zegt de 74-jarige Kathe Ploemen, die nog even achterblijft. Maar jammer vindt ze het wel. Des te meer omdat ze zondag zou vieren dat ze al 25 jaar lid is van het kerkkoor. Voor dat jubileum krijgt ze een speldje. Het is een jaarlijkse traditie. Vorig jaar was er zelfs iemand die een 70-jarige jubileum vierde.

Anderhalf jaar lang moesten de zangers, niet zelden dus al decennia bij het koor, het zingen missen. Pas in september waren ze weer begonnen. “Ik heb het echt gemist”, zegt Lies van Oppen-Meertens (73) daarover. En daarna: “Ik vraag me af of we met kerst wel kunnen zingen.”

Het is niet geheel duidelijk wat de nieuwe coronaregels voor koren zullen betekenen. Maar zelfs als zij nog mogen optreden is het de vraag of het kerkkoor St. Bavo genoeg mensen bij elkaar kan krijgen. De groep wordt steeds kleiner, steeds minder mensen komen zingen, vertelt Fienie van Engelen-Bouwmans (80). “Maar misschien kunnen we makkelijke kerstliederen zingen?” Het idee wordt met enthousiasme ontvangen. Terwijl het laatste groepje naar buiten loopt zet iemand alvast zachtjes een kerstlied in.

Oplopende besmettingen in Limburg Trouw brengt deze week verhalen uit het Zuid-Limburgse dorp Nuth, waar oplopende coronabesmettingen en de dreiging van nieuwe maatregelen een stempel drukken op het sociale leven. In Limburg werden de afgelopen week relatief gezien de meeste nieuwe besmettingen gemeld. Dat de besmettingen in Limburg zo snel oplopen komt niet door de vaccinatiegraad: die blijft in de meeste gemeenten niet achter. In de gemeente Beekdaelen, waartoe Nuth behoort, is zo’n 83 procent van de volwassenen gevaccineerd. Landelijk is dat 84 procent. Wel wonen in Limburg relatief veel ouderen. Zij lopen een groter risico om door corona in het ziekenhuis te belanden. In Beekdaelen is ruim 26 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Landelijk is dat minder dan 20 procent. Ook zijn er meer mensen met overgewicht: in Beekdaelen ruim 55 procent, tegen 50 procent landelijk.

