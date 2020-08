Het Kanaal overzwemmen kan niet dit jaar, dan maar de Vecht in

Een zwemtocht maken over zee is met niets te vergelijken, vertelt Claudia Emck (61). Om je heen voel je de elementen: de stroming en de golven om je heen, de wind en de eerste stralen van de opkomende zon op je gezicht. ’s Nachts verlichten duizenden sterren het water.

Claudia en vier van haar zwemmaten zouden het deze zomer weer meemaken. Na in 2018 van Engeland naar Frankrijk het Kanaal te hebben overgezwommen, zouden ze er deze zomer nog een schepje bovenop doen, zegt Claudia Boeke (47). “De kant aantikken in Frankrijk en dan weer terug zwemmen naar Engeland.” Dat plan kwam niet alleen voort uit sportieve ambitie. “Op de terugweg de vorige keer zaten we uren op een bootje op een heel woeste zee. Je moest je vastklampen om niet over boord te slaan. We zeiden tegen elkaar: de volgende keer zwemmen we wel terug.” Elke zwemster neemt tijdens zo’n tocht één uur voor haar rekening, dan is de volgende aan de beurt.

De zwemploeg heeft elkaar leren kennen door trainingen in Utrecht. Boeke, die zwemtraining geeft aan volwassenen die ook zo’n mooie borstcrawl willen kunnen, is hun officieuze aanvoerster. De leden van de ploeg zijn ambitieus: behalve het Kanaal zijn ook al andere lange afstanden over bijvoorbeeld de Thames bedwongen.

Geen sterren, wel pannekoeken

Door code oranje, mondkapjesverplichtingen en andere coronagerelateerde zaken – “Mochten we wel met z’n allen in zo’n busje?’ – ging het Kanaal-avontuur niet door. Het moet nog een jaartje wachten; in 2021 willen vijf zwemsters van start gaan in Dover, voor een zwemtocht van in totaal zo’n dertig uur. Maar zwemmen zouden ze dit jaar ook. En dus ligt de club op deze maandag niet in het zilte Noordzeewater, maar in de ietwat troebele, traag stromende Vecht, die zich langs Hardenberg door het Vechtdal slingert.

De zwemploeg neemt een eerste pauze, en daar horen pannekoeken bij. Beeld Herman Engbers

Deze zomer dus geen opkomende zon, en geen duizenden sterren. Maar wel de pannekoeken die begeleiders Janine (52) en Jerwin Thoolen (48) voor het gezelschap bakten. Een beetje extra energie kunnen de zwemsters wel gebruiken, want er moet met twee pauzes tussendoor ruim 12 kilometer worden afgelegd. Astrid Smits (43) en Marit Boots (46) zwommen tot nu toe aan kop. “Het is natuurlijk geen wedstrijd”, zegt Boots, een lange zwemster met blond haar. Grijnzend: “Maar het is wel heel lekker om vooraan te zwemmen”.

Vanmiddag peddelt Thoolen met zijn zoon Hidde (11) in een kano achter de zwemmers aan, om er zeker van te zijn dat iedereen veilig van a naar b komt. Tijdens een tocht over de open zee vaart er een boot mee. En al kunnen de woeste baren er indrukwekkend uitzien, echt eng wordt het nooit. “Je komt hooguit een kwal tegen”, zegt Anita Middelkoop (46). Dan is de Vecht, met zijn bedrieglijk kalme wateroppervlak, een stuk gevaarlijker, weet Hidde. “Hier zwemmen vissen van wel 2 meter!”

Geen sierlijke duik

Zwemmen in open water is verslavend, weten de zwemsters. “Het is helend voor de ziel”, zegt Middelkoop, terwijl ze haar roze badmuts opzet. Claudia’s zus Mirjam Boeke (42) kan inmiddels zo stil door open water zwemmen dat de meeuwen niet eens meer opschrikken, vertelt ze. “Ik zie ze denken: die hoort hier.”

Sommige zwemsters moeten inmiddels niets meer hebben van het chloor van het zwembad. Dat door corona de zwembaden een tijd dicht waren, was daarom ook weer niet zó erg. Al was het in maart in het koude water nog wel even doorbijten, huivert Heleen Tollenaar (48). Vandaag is de Vecht door de hitte van de afgelopen dagen warmer dan de buitenlucht. “Dat maakt het wel aantrekkelijker.”

Het is tijd om de tocht verder voort te zetten. De Vecht is in dit gedeelte ondiep, een sierlijke duik is er dus niet bij. “Je moet plat op je buik!”roept Claudia Boeke, terwijl ze het water in plonst. Nog even klinkt het vrolijke geklets van de zwemsters over het water, dan is alleen nog wat gespetter te horen en slaat de formatie bonte badmutsen de bocht om.

