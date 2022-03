Het kabinet wil de laatste coronamaatregelen schrappen, maar hoe verstandig is dat?

Wie met een tijdmachine vanuit december 2021 naar maart 2022 zou zijn geflitst, zou waarschijnlijk zijn ogen niet geloven. Waar op 18 december premier Rutte en Jaap van Dissel nog zware woorden spraken over de omikronvariant, lijkt corona inmiddels de minste van onze zorgen.

Dinsdag maakt het kabinet waarschijnlijk nieuwe versoepelingen bekend. Volgens de NOS zouden op 23 maart vrijwel alle maatregelen worden afgeschaft. Toch is het aantal vastgestelde besmettingen al een week lang stabiel hoog: rond de 70.000 per dag. Hoe staan we ervoor, in de strijd met het virus?

Zoals vaker deze pandemie is er goed nieuws en slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat de ongekend hoge besmettingscijfers door de omikronvariant in de afgelopen maanden niet hebben geleid veel covidpatiënten in de ziekenhuizen. Het dagelijkse aantal opnames van mensen vanwege covid – of door een andere ziekte mét covid – bleef steken op rond de tweehonderd. Bij eerdere golven liep dat op tot meer dan driehonderd. Het aantal ic-opnames bleef onder de twintig per dag, waar dat eerder meer dan vijftig was.

Een groot deel van de bevolking heeft antistoffen tegen het virus door eerdere infecties en door vaccinatie. Bloedbank Sanquin liet deze week weten dat onder bloeddonors van alle leeftijdsgroepen de hoeveelheid antistoffen nu op peil is. In december bleven oudere groepen en donoren die in eerste instantie de vaccins van Janssen en AstraZeneca hadden gehad nog achter, na de boostercampagne waren de bloedwaardes bij alle donoren ongeveer even hoog.

Tot hoeveel patiënten leidt subvariant BA2?

Dan het slechte nieuws. De afgelopen week stijgt het aantal bezette ziekenhuisbedden weer. Dat is logisch, gezien de versoepelingen van precies twee weken geleden. Er zijn nu bijna 1500 bedden bezet, evenveel als in de laatste helft van februari. De grote vraag is hoe ver dat aantal nog doorstijgt. Het kabinet lijkt erop te rekenen dat dit piekje misschien iets groter wordt dan het omikronpiekje in februari, maar niet zo hoog dat het voor problemen zorgt in de ziekenhuizen. Volgens Chantal Bleeker, hoogleraar uitbraken van infectieziekten aan het Radboudumc, is dat nog niet zeker.

“De boeken over de omikronvariant zijn nog niet gesloten”, zegt Bleeker. “Kort geleden is de BA2-subvariant van omikron dominant geworden. Het is mogelijk dat die leidt tot een iets hogere ziektelast dan de eerdere BA1-subvariant. Als veel mensen besmet raken, kan een klein verschil veel invloed hebben op de ziekenhuiscijfers.”

Daar komt bij dat pas recent ook ouderen vaker besmet raken met omikron, vertelt Bleeker. Net zoals bij eerdere varianten, verspreidde het virus zich eerst onder jongere groepen. “Omikron heeft de ouderen nu pas echt bereikt.” Dat zou kunnen leiden tot meer ziekenhuisopnames dan we eerder zagen.

Een derde onzekere factor: het is inmiddels al wat langer geleden dat de boosterprik is gezet. Waar die in februari nog een dempend effect had, zou dat inmiddels verminderd kunnen zijn.

De ziekenhuizen kunnen extra instroom ook minder goed aan, omdat er ook veel artsen en verpleegkundigen thuis zitten na een positieve test. “Dat nekt ons enorm”, zegt Alma Tostmann, epidemioloog in het Radboudumc. “En dat terwijl veel zorg nog niet is ingehaald. Er worden al patiënten afgebeld, dat wil je niet nog erger maken.”

‘Mondkapjesplicht ov moet voorlopig blijven’

Bleeker vindt het niet verstandig als het kabinet al op 23 maart mondkapjes in het ov wil schrappen, zoals de NOS donderdag berichtte. Ook het testbeleid en de isolatieplicht moeten wat haar betreft voorlopig blijven. “Er zijn heel erg veel besmettingen, en je wilt toch dat kwetsbaren nog enigszins veilig met het ov kunnen reizen.”

Tostmann sluit zich daarbij aan. “We weten nog niet of corona vanaf nu vooral in de winter opspeelt, of ook door het jaar heen”, zegt ze. Het kabinet lijkt uit te gaan van het eerste scenario, maar Tostmann vindt het daarvoor te vroeg. “Het is wat we hopen en verwachten, maar we weten het nu nog niet zeker. Het zal dit jaar moeten blijken. Voor mij geldt: eerst zien, dan geloven.”

