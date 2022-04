Het kabinet wil aantonen dat Nederland niet trager is dan andere landen met sancties tegen Rusland

Nederland heeft op dit moment 515,9 miljoen euro aan tegoeden bevroren uitsluitend in de financiële sector. Het kabinet probeert nu met spoed bij de andere landen informatie te halen zodat het volgende week de Kamer een ‘eerlijke’ internationale vergelijking kan geven hoe daar de sancties worden uitgevoerd.

In Frankrijk is er inmiddels 30,5 miljard euro aan geld en goederen bevroren. Maar volgens minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaat die vergelijking niet helemaal op. In Frankrijk is bijvoorbeeld met één handeling het tegoed van 22 miljard euro van de Russische centrale bank bevroren. Daarnaast heeft Frankrijk nog 850 miljoen aan geld en goederen van Russische oligarchen op de sanctielijst bevroren, niet eens zo heel veel meer dan Nederland, vindt hij.

Kamer ergert zich aan trage sanctie-uitvoering

Hoe België precies aan het bedrag van 10 miljard euro bevroren tegoeden komt, is Hoekstra nog een raadsel. Die informatie wordt nu opgevraagd. Wel zegt het kabinet in een brief aan de Kamer, dat bij zulke hoge bedragen er vaak sprake is van ‘een bijzondere omstandigheid’. “Zo kunnen Russische bedrijven vermogen in een Europese instelling hebben ondergebracht, kan er een grote clearinginstelling in het land zijn gevestigd of zijn er omvangrijke reserves van de Russische centrale bank bij een bepaalde Europese instelling in een bepaald land aanwezig.”

De Tweede Kamer constateerde deze week hogelijk geërgerd dat in Nederland de uitvoering van de sancties nog nauwelijks op gang is gekomen, terwijl die al weken geleden zijn ingesteld. De Kamer van Koophandel of het Kadaster hebben bijvoorbeeld nog niets gedaan om de bezitting van oligarchen te traceren.

De overheid kan in Nederland niet zomaar bezittingen in beslagnemen, of Russische schepen of vliegtuigen in Nederland aan de ketting leggen. Het kabinet werkt nu aan wetswijzigingen en andere maatregelen om te zorgen dat het wel kan. Zo zullen de Kamer van Koophandel en het Kadaster via een wetswijziging de mogelijkheid krijgen om vinkjes achter de namen van gesanctioneerde Russische oligarchen te zetten. Tot nu toe kon dat wettelijk niet. Maar notarissen en trustkantoren zijn al wel strafbaar als ze deze gesanctioneerde Russen helpen met welke transactie dan ook.

Eén van de redenen waarom de Kamer uiterst kritisch is op het gebrek aan uitvoering is dat er maar liefst acht ministeries betrokken zijn bij het sanctiepakket. Minister Hoekstra kon in de Kamer geen antwoord geven op de vragen wat die ministeries doen.

In het kabinet is daarom gisteren afgesproken dat er maandag een nationaal coördinator wordt benoemd die de regie moet pakken en alle ministeries moet aanspreken op actie. Het moet iemand ‘van gewicht’ worden, zei minister Hoekstra. Wie dat is, wordt maandag bekend.

De vraag is welke bevoegdheden deze coördinator precies krijgt. In 2020 werd oud-DSM-topman Feike Sijbesma door het kabinet aangesteld als ‘speciaal gezant’ om de problemen met testen en mondkapjes op te lossen tijdens de coronacrisis. Sijbesma liep echter vast in de trage en elkaar tegenwerkende ambtelijke molens,. Het was onduidelijk wie waarvoor precies verantwoordelijk was. Hij vertrok al na een paar maanden met stille trom.

Kabinet benoemt coördinator om ministeries in actie te krijgen

Net als bij de coronacrisis zijn bij het sanctiepakket opnieuw veel ministeries (acht departementen) betrokken. Nederland heeft weliswaar enige ervaring met sancties tegen bijvoorbeeld Iran, maar dit is een veel omvangrijker pakket. Deze sancties zijn volgens Hoekstra een ‘onontgonnen’ terrein voor Nederland. De nieuwe coördinator moet ervoor zorgen dat Nederland “zeker niets mist”, zei premier Mark Rutte vrijdag op de wekelijkse persconferentie. Het kabinet had eerder een coördinator had kunnen aanstellen, erkende de premier. Hij noemde dat de ‘winst’ van het Kamerdebat.

De voltallige Kamer had afgelopen week geen goed woord over voor de slappe aanpak van het kabinet in het uitvoeren van de sancties. Alle ministeries bleken naar elkaar te verwijzen, niemand nam de regie of de verantwoordelijkheid. De Kamerleden vrezen dat Russische oligarchen hierdoor alle tijd hebben gekregen om hun bezittingen weg te sluizen. Minister Hoekstra moest toegeven dat het nog niet allemaal goed verliep.

Lees ook:

Kamer verbijsterd over trage acties in sanctiepakket,

minister Hoekstra moet zich verantwoorden