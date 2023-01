Het kabinet laat voor nieuwe gevallen de nareisbeperking los

De nareismaatregel werd 3 oktober van kracht om de overbelasting in de asielopvang en het tekort aan beschikbare woningen op te vangen. De maatregel kwam er op neer dat gezinsleden van vluchtelingen pas een visum verstrekt kregen op het moment dat in Nederland een woning voor hen beschikbaar is, of anders na zes maanden.

Een omstreden maatregel waartegen de betrokken massaal bezwaar maakten. Al zes keer bepaalde een rechter dat de nareismaatregel op grond van Europese en landelijke verdragen onwettig is. Gezinsleden die naar de rechter stapten, mochten daarom onmiddellijk naar Nederland komen.

Dat was een tegenvaller voor de staatssecretaris. Die hoopt in hoger beroep van de Raad van State toch gelijk te krijgen. Deze rechtszaak dient donderdag, de uitspraak hierover wordt binnen enkele weken verwacht. In afwachting daarvan krijgen bij nieuwe gezinsherenigingsbesluiten vluchtelingen wel gewoon een visum, in tegenstelling tot de afgelopen drie maanden.

De maatregel geldt echter niet met terugwerkende kracht. Meer dan 1500 gezinsleden van statushouders wachten vanwege de nareisbeperkingen op een visum. Daaraan verandert niets, en deze mensen kunnen blijven procederen. Het is dan ook de vraag of staatssecretaris Van der Burg slaagt in zijn opzet. Hij voorkomt de facto alleen procedures die vanaf nu zouden worden aangespannen, tot het moment waarop de Raad van State uitspraak doet.

Dit betekent ook een tweedeling tussen de honderden vluchtelingenvan wie de gezinshereniging de afgelopen maanden werd goedgekeurd, en zij die binnenkort een besluit krijgen. Of deze tweedeling juridisch houdbaar is, is nog onbekend.

Pijnlijke maatregel

Het vertragen van gezinshereniging maakte deel uit van de asieldeal die de sterk verdeelde coalitie een half jaar geleden sloot. Toen moesten honderden asielzoekers gedwongen bivakkeerden buiten het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, omdat de opvang vol zat. Het vorige kabinet had niet geanticipeerd op een nieuwe forse toestroom van vluchtelingen na de corona-epidemie. Bovendien verbleven door het gebrek aan beschikbare woningen duizenden statushouders noodgedwongen nog steeds in asielzoekerscentra (azc’s). Het kabinet stond onder grote druk om in te grijpen.

De uitkomst van het crisisoverleg tussen de vier regeringspartijen was een nieuwe ‘asieldeal’. Een van de afspraken is om wat lucht te creëren in de asielstroom door de hereniging van statushouders met gezinsleden uit het land van herkomst tijdelijk op te schorten. Het kabinet wil nu tot mei 2023 niet toestaan dat familieleden de toegelaten vluchteling ‘nareizen’.

In de tussentijd zoekt het kabinet naar meer opvangplekken en woningen. Het is een ‘pijnlijk’ punt voor vooral gezinspartij ChristenUnie, maar ook voor D66. Zij voelden niets voor deze maatregel. VVD en CDA, die sterk hechten aan een daling van de instroom, moesten in ruil hiervoor akkoord gaan met een zogenaamde ‘spreidingswet’. Via deze wet kunnen gemeenten verplicht worden om asielzoekers in centra op te vangen en huizen beschikbaar te stellen aan statushouders. Vrijwillig lukte dit niet of nauwelijks. Pas na de belofte van premier Rutte, in de rol van ‘VVD-leider Mark’, om ook de instroom van asielzoekers te beperken, ging de liberale fractie schoorvoetend akkoord. Sindsdien buigt het kabinet zich over maatregelen om de migratie - in brede zin - te beperken.

Broos compromis

Inmiddels blijkt dat het vertragen van gezinshereniging een juridisch wangedrocht wordt gevonden. ChristenUnie Kamerlid Don Ceder - zelf jurist - had hier al voor gewaarschuwd. Nog voordat het akkoord werd gesloten had hij het kabinet al geadviseerd de Raad van State om een advies hierover te vragen. Maar een meerderheid van de Kamer voelde daar toen niets voor. Staatssecretaris Eric van der Burg (asielzaken) is nu gedwongen in hoger beroep te gaan bij diezelfde Raad van State om te kijken of zijn maatregelen nog te redden is.

De coalitie volgt met spanning de zitting bij het hoogste rechtscollege. Wat als de maatregel niet standhoudt en ingetrokken moet worden? Zijn er nog andere mogelijkheden om de gezinshereniging af te remmen? De kritische achterban van de ChristenUnie zal dat niet snel meer accepteren, terwijl de VVD’er vermoedelijk er als de kippen bij zal zijn om een andere maatregel te eisen, omdat zijn partij de spreidingswet tegen de zin heeft moeten slikken. Dat zal de spanningen in de coalitie doen toenemen. Het wreekt zich steeds dat op dit thema de politieke verschillen tussen VVD en CDA aan de ene kant en CU en D66 aan de andere kant al vanaf het begin van dit kabinet groot zijn. Elk compromis is broos en kent verliezers.

Lees ook:

Commissie van juristen en wetenschappers noemt asieldeal in strijd met de wet.

Een commissie van juristen en wetenschappers heeft felle kritiek op de asielplannen van het kabinet. De Tweede Kamer moet er donderdag een oordeel over vellen.