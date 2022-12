‘Het kabinet heeft de relaties met culturele minderheden ernstig verwaarloosd’

Nog een week te gaan, maar de geest rondom de slavernij-excuses op 19 december lijkt nu echt uit de fles. Komende donderdag vindt een kort geding plaats van vijf Surinaamse organisaties om de excuses voor het slavernijverleden uit te stellen. Zaterdag lekte via Nieuwsuur uit dat andere belangenorganisaties de excuses alleen accepteren als bepaalde eisen worden ingewilligd, waaronder kwijtschelding van schulden aan Suriname en de voormalige Antillen, herstelbetalingen en de strafbaarstelling van het woord ‘neger’. Een opmerkelijk wending nadat er afgelopen donderdag op het Catshuis nog een overleg was met premier Rutte, waarin belangenorganisaties zich ‘gehoord’ hadden gevoeld.

Het kabinet, dat de afgelopen weken niet op kritiek van diverse organisaties reageerde, zei afgelopen weekend meteen niet op alle eisen in te gaan. Begin deze week vinden een nieuwe gesprekken plaats met diverse organisaties onder leiding van vicepremier Sigrid Kaag. Zij vertrekt daarna naar Suriname voor overleg.

Verschillende opvattingen

“We zullen nooit iedereen tevreden kunnen stellen”, zei premier Rutte meermaals. De grote hoeveelheid belangenorganisaties die zich nu roeren, en hun verschillende opvattingen, maken dit ook lastig. Zo vindt een Surinaams-Nederlandse organisatie als de Stichting Eer en Herstel dat minister Franc Weerwind niet naar Suriname moet afreizen om de excuses te maken, maar heeft het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) daar geen moeite mee.

Wat er op 19 december precies gaat gebeuren, is nog altijd onduidelijk. Of er daadwerkelijk excuses komen of een ‘betekenisvol moment’, daar wil premier Rutte nog geen antwoord op geven. De Stichting Eer en Herstel vindt dat het kabinet in ieder geval de uitspraak van het kort geding moet afwachten voor het een besluit neemt. Uiteindelijk moet de koning of premier Rutte naar Paramaribo komen om excuses te maken, vindt voorzitter Roy Kaikusi Groenberg.

Ook Peggy Wijntuin, voormalig Rotterdams raadslid en Keti Koti-beschermvrouwe, ziet uiteindelijk excuses van de koning als de waardevolste weg, ‘net zoals in Indonesië’. Zij neemt maandag deel aan een overleg met het kabinet. “De excuses op 19 december zouden daartoe een eerste stap kunnen zijn. Het gaat erom dat er een doorlopend proces is waarin Nederland zich rekenschap geeft van zijn eigen geschiedenis. Op 1 juli kan er tijdens de herdenking van het slavernijverleden een vervolg aan worden gegeven.”

Wijntuin vergelijkt de huidige discussie over de excuses met het ‘vaasje van Rutte’, een metafoor die de premier in 2018 voor Nederland gebruikte om de kwetsbaarheid ervan aan te duiden. “De excuses komen geen dag te vroeg. Het is heel belangrijk dat de oprechtheid ervan wordt gevoeld.”

Peggy Wijntuin tijdens de presentatie van een onderzoek naar het slavernijverleden in Rotterdam. Beeld Hollandse Hoogte, ANP

Paniekvoetbal

Dat het aanbieden van excuses op 19 december op zulk ‘paniekvoetbal’ is uitgelopen, heeft het kabinet volgens Walter Palm, voormalig rijksambtenaar integratiebeleid, geheel aan zichzelf te wijten. “Neem alleen al de datum waarop de vertegenwoordigers afgelopen donderdag op het Catshuis werden uitgenodigd: 8 december was de datum waarop 40 jaar decembermoorden zijn herdacht. Dat niemand zich daar bewust van was, wil wel zeggen hoe ze op het ministerie de relatie met de Nederlands-Surinaamse gemeenschap volledig zijn kwijtgeraakt.”

Sinds 2013 zijn onder Ruttes kabinetten de relaties met verschillende culturele minderheden volgens Palm ernstig verwaarloosd. “Onder druk van de gedoogconstructie met de PVV is de Wet overleg minderhedenbeleid ingetrokken. Dit overleg was drie keer per jaar, of vaker indien nodig. Dat voorkwam chaos. Het heeft vijf jaar gekost om representatieve overlegorganen op te richten met voldoende vrouwen, jongeren en representanten van religieuze stromingen. Door dat overleg zomaar op te doeken, heeft het kabinet veel vertrouwen verkwanseld.”

De relaties met diverse achterbannen moeten door de overheid hersteld worden, vindt Palm. “Dat is ook op 1 juli niet voor elkaar. Het enige dat het kabinet nu kan doen is mijns inziens het voornemen uitspreken om excuses aan te bieden. Dan kun je het proces van de excuses aangrijpen om weer representatieve organen op te tuigen, om uiteindelijk een waardig ritueel uit te voeren waar iedereen bij betrokken is. De koning moet daarin een hoofdrol krijgen.”

