Het kabinet gaat de teugels nog verder aantrekken, klinkt het in Den Haag

De cijfers over het aantal nieuwe coronabesmettingen dalen, maar het gaat het kabinet niet snel genoeg. De verwachting in kringen rond het kabinet is daarom dat premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag extra maatregelen aankondigen om het virus in te dammen.

Het ziet er naar uit dat de toegestane groepsgrootte buitenshuis zakt van vier naar twee personen. Ook moeten pretparken, dierentuinen, musea, theaters en bioscopen de deuren waarschijnlijk een paar weken sluiten. Verder ligt het volgens ingewijden voor de hand dat het kabinet een negatief advies geeft voor reizen naar het buitenland in de kerstvakantie. Deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) adviseerden dit eerder al omdat in het voorjaar veel besmettingen mee terugkwamen uit skigebieden in de Alpen.

Bronnen in Den Haag zeggen dat het kabinet hoe dan ook de teugels verder gaat aantrekken. De definitieve beslissing over de exacte maatregelen zou nog niet zijn genomen. Het kabinet vergadert ook dinsdagochtend nog over corona en dan worden nieuwe cijfers over het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames nog eens door de meest betrokken ministers onder de loep genomen.

Beeld Louman & Friso

Het aantal nieuwe besmettingen daalt al drie dagen op rij. Maandag waren het er 8306, 430 minder dan zondag. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt nog wel. Er liggen nu 2545 coronapatiënten in het ziekenhuis, 52 meer dan zondag. Een deel daarvan ligt op de intensive care, namelijk 587 en dat is 4 meer dan zondag.

‘De kosten zijn hoog en de menselijke schade is aanzienlijk’

Zondag bij het wekelijkse coronaberaad in het Catshuis is urenlang gesproken over het evenwicht tussen bestrijding van het virus en het zo veel mogelijk ontzien van de economie. Premier Rutte en de ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark (medische zorg) zijn voorstander van strengere maatregelen. De ministers Wopke Hoekstra (financiën), Eric Wiebes (economische zaken) en Wouter Koolmees (sociale zaken) zijn daarvoor huiverig, vanwege de economische effecten. Een aantal ministers oppert steeds dat verdere inperking van het contact tussen mensen de geestelijke gezondheid schaadt. “Je wilt dat de cijfers snel naar beneden gaan, maar de kosten zijn hoog en de menselijke schade is aanzienlijk”, zegt een bron rond het kabinet.

Beeld Louman & Friso

Vaststaat dat het kabinet de maatregelen verlengt die half oktober van kracht werden, zoals sluiting van cafés en restaurants. Er werd destijds aangekondigd dat de maatregelen in ieder geval een aantal weken zouden gelden, en De Jonge meldde vorige week al dat het langer gaat duren, ‘tot in december’. Een formeel besluit valt dinsdag.

Het kabinet kijkt minimaal twee maanden vooruit. Los van de ontwikkeling van de cijfers over het aantal besmettingen zijn er zorgen over de kerstperiode. Het kabinet wil voorkomen dat families met veel mensen bij elkaar komen en wil reizen naar het buitenland ontmoedigen. Dit om te voorkomen dat corona keihard terugkomt als het de komende anderhalve maand lukt om het virus enigszins de kop in te drukken.

Vuurwerk vormt extra belasting

Behalve het reizen in de kerstperiode is het afsteken van vuurwerk een onderwerp waarover het kabinet een besluit moet nemen. Vuurwerk leidt tot het samenkomen van (grote) groepen mensen op straat en bovendien zorgen vuurwerkslachtoffers voor extra belasting van het ziekenhuispersoneel. Bij de laatste jaarwisseling klopten 385 slachtoffers aan bij de eerste hulp. GroenLinks en de Partij voor de Dieren bepleiten daarom een geheel verbod. Ook artsen deden vorige week opnieuw een oproep om geen vuurwerk af te steken.

